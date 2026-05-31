WSJ: Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu riscul unui colaps financiar pe fondul întârzierii plăților din partea Statelor Unite și Chinei

Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu riscul unui colaps financiar pe fondul întârzierii plăților din partea Statelor Unite și Chinei, cei mai mari doi contributori ai organizației, care asigură împreună aproximativ 42% din finanțarea sa de bază, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit sursei citate, Statele Unite au restanțe de peste 4 miliarde de dolari și, în același timp, și-au redus participarea la mai multe programe, inclusiv la Organizația Mondială a Sănătății, invocând necesitatea combaterii cheltuielilor ineficiente. La rândul său, China datorează 455 de milioane de dolari, în pofida unei plăți recente de 850 de milioane de dolari.

Secretarul general al ONU, António Guterres, avertizează că organizația participă practic la o „cursă spre faliment” și riscă să rămână fără fonduri deja la mijlocul lunii august. El a calificat acest scenariu drept unul „foarte real”.

China susține că își va onora obligațiile financiare, în timp ce SUA condiționează continuarea finanțării de implementarea unor reforme ample, inclusiv reducerea cheltuielilor, a personalului și a costurilor administrative, noatează publicația.

WSJ scrie că în contextul deficitului financiar, ONU a adoptat măsuri fără precedent de economisire. Au fost închise birouri, aproximativ 3.000 de posturi din Secretariat au fost eliminate, programul traducătorilor a fost redus, iar cheltuielile pentru misiunile de menținere a păcii au fost diminuate. De asemenea, organizația a accelerat retragerea contingentelor din mai multe regiuni, inclusiv din Republica Democrată Congo, și a amânat plățile către statele care furnizează militari pentru operațiunile „căștilor albastre”, precum Nepal și Bangladesh.

Dificultățile financiare sunt amplificate și de particularitățile structurale ale ONU. Organizația nu poate contracta împrumuturi, iar conducerea sa are posibilități limitate de reducere a personalului, în condițiile în care aproximativ 70% din cheltuieli sunt destinate salariilor. În același timp, cele 193 de state membre tind să extindă mandatele și programele organizației, care numără în prezent aproximativ 40.000 de activități, în loc să accepte reducerea acestora, notează WSJ.

Presiuni suplimentare sunt generate și de sistemul de finanțare. Contribuțiile sunt calculate în funcție de dimensiunea economiilor naționale, cota SUA fiind limitată la 22%, în timp ce contribuția Chinei a crescut în ultimii ani la peste 20%.

Autoritățile americane afirmă că nu renunță la cooperarea multilaterală, însă insistă asupra unei eficiențe sporite. Reprezentantul Departamentului de Stat al SUA în Consiliul de Securitate, Michael G. DeSombre, a declarat că prioritatea Washingtonului este „claritatea și rezultatele”, nu „ineficiența și declarațiile fără efect”.

Pe fondul acestor probleme, și alți donatori importanți, inclusiv Marea Britanie, Germania, Suedia și Țările de Jos, și-au redus contribuțiile financiare către ONU.