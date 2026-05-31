Un pilot român care a doborât o dronă în Estonia a explicat de ce o intervenție similară nu a fost posibilă la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe

Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul român care a doborât recent o dronă în timpul unei misiuni NATO în Estonia, a explicat diferențele dintre acel incident și situațiile în care drone rusești au pătruns în apropierea orașului Galați, scrie G4Media.

Potrivit militarului, cele două cazuri s-au desfășurat în condiții operaționale complet diferite. În Estonia, drona a fost interceptată într-o zonă în care utilizarea armamentului nu punea în pericol populația civilă și nu exista riscul afectării unor zone urbane.

În schimb, în cazul Galațiului, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să ia în considerare nu doar amenințarea reprezentată de aceasta, ci și efectele pe care o eventuală interceptare le-ar putea avea asupra locuitorilor. Pavelescu a subliniat că fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau modificarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot provoca consecințe imprevizibile într-o zonă locuită.

„Întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci dacă aceleași consecințe ar fi existat asupra unui oraș precum Galați. Cel mai probabil, nu”, a explicat pilotul.

Acesta a adăugat că misiunea militarilor este nu doar să neutralizeze amenințările, ci și să protejeze populația, iar în anumite situații cea mai dificilă decizie este alegerea opțiunii care reduce cel mai mult riscurile pentru civili.

În urmă cu aproape două săptămâni, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, aflat în misiune de poliție aeriană NATO în statele baltice, a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Estoniei. Pentru această misiune, căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu a fost decorat de conducerea Ministerului Apărării Naționale.