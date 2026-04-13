WatchDog Ce înseamnă pentru R. Moldova căderea lui Orban?

Schimbarea guvernării în Ungaria va avea „o importanță foarte mare” pentru R. Moldova, a declarat președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa. „Putem fi destul de siguri că guvernarea nouă de la Budapesta va scoate acel vetto de pe deschiderea negocierilor oficiale cu Ucraina și, respectiv, cu Republica Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru noi”, a subliniat Pașa.

„Prioritatea cea mai importantă a guvernului Magyar va fi restabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană, cu instituțiile de la Bruxelles; din acest considerent, guvernul de la Budapesta va face tot posibilul pentru a se distanța de Rusia. Respectiv, putem fi destul de siguri că guvernarea nouă de la Budapesta va scoate acel vetto de pe deschiderea negocierilor oficiale cu Ucraina și, respectiv, cu Republica Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru noi. Dincolo de negocierile tehnice pe capitole, deschiderea oficială a negocierilor va apropia acel moment când putem adera la Uniunea Europeană.

În al doilea rând, ne așteptăm la faptul că noul guvern al Ungariei va scoate acel blocaj de pe ajutorul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. Respectiv, Ucraina va fi mai sigură, va putea mai bine să se apere în acest război împotriva Federației Ruse, ceea ce automat asigură mai multă stabilitate și securitate pentru Republica Moldova.

Un alt impact important va veni de la Moscova, acolo unde primul adjunct al administrației prezidențiale, Serghei Kirienko, a înregistrat un al doilea eșec la rând în operațiunile pe care le coordonează de imixtiune în alegeri în alte țări: primul a fost în Republica Moldova în 2025, iar acum a urmat Ungaria. Kirienko a preluat acest mandat de a coordona imixtiunea în alegerile din alte țări de la Kozak, anul trecut, vara, și deja vedem că de două ori la rând nu s-a isprăvit cu această misiune care i-a fost oferită de Putin. Respectiv, Kirienko va căuta să compenseze și să confirme cumva eficiența sa, altfel riscă să piardă încrederea dictatorului rus. Eu consider că acum Kirienko se va concentra foarte mult pe influențarea alegerilor din Armenia, nu atât pentru că acolo este interesul major al Rusiei, cât el personal va avea interesul să confirme că este capabil să îi aducă lui Putin succesele mult dorite în plan de politică externă”, se arată în comentariul președintelui Comunității WatchDog.MD.