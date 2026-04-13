„Moldova așteaptă cu nerăbdare să accelereze parteneriatul cu Ungaria”. Maia Sandu și alți lideri europeni, cu mesaje în susținerea lui Magyar

UPDATE 10:03 „Moldova așteaptă cu nerăbdare să accelereze parteneriatul cu Ungaria — construind pe prietenia care ne unește popoarele — și să lucrăm împreună pentru o Europă mai puternică, mai unită și mai rezilientă”, a transmis președinta Sandu pe X, după ce rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Ungaria desemnează partidului lui Peter Magyar câștigător, obținând mai mult 138 de locuri din cele 199 din Parlament.

Cu mesaje de felicitare adresate lui Magyar au venit și mai mulți oficiali europeni.

„Ungaria a ales Europa.

Europa a ales întotdeauna Ungaria.

O țară își recâștigă calea europeană.

Uniunea devine mai puternică”, a transmis pe X și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Franța salută o victorie a participării democratice, a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa”, a declarat, de asemenea, pe X Emmanuel Macron, care a purtat o discuție cu Péter Magyar.

„Poporul ungar a decis. Felicitările mele sincere pentru succesul dumneavoastră electoral. Aștept cu interes să lucrăm împreună. Să ne unim forțele pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, a transmis pe X și cancelarul german, Friedrich Merz.

UPDATE 09:20 Conform unui rezultat oficial care acoperă aproape 99% dintre secțiile de votare, Tisza obține o majoritate calificată în Parlament. Partidul câștigă 138 de locuri din 199, devansând FIDESZ-ul lui Viktor Orban, care a obținut doat 55 de, scrie digi.24, cu referire la Le Monde.

„Astăzi, poporul maghiar a spus da Europei”, a declarat Péter Magyar mulțimii venite să-l aclame duminică seara, pe malurile Dunării, la Budapesta.

El a promis, de asemenea, să restabilească contraputerea și să garanteze „funcționarea democratică” a țării, o sarcină „enormă”.

Viktor Orban, la conducerea țării din 2010, și-a recunoscut înfrângerea. Luând act de rezultatele „dureroase, dar fără echivoc”, el a spus că a „felicitat partidul câștigător”.