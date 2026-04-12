Rezultatele preliminare la alegerile parlamentare din Ungaria. La procesarea a peste 90% din voturi, partidul Tisza câștigă, iar Orbán pierde puterea după 16 ani

UPDATE 23:41 După procesarea a 91,90% din procesele-verbale, partidul Tisza, condus de Magyar, câștigă, obținând 138 de mandate și o majoritate de două treimi. După 16 ani la conducere, Viktor Orbán pierde puterea.

UPDATE 23:21 După procesarea a 84,91% din procesele-verbale, numărul de mandate creditate a rămas același.

UPDATE 22:48 După procesarea a 72,44% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 138 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 54 de mandate.

UPDATE 22:39 Numărul de mandate continuă să crească pentru partidul Tisza. După procesarea a 66,69% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 137 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 55 de mandate.

UPDATE 22:28 Péter Magyar, președintele partidului Tisza, a anunțat pe rețelele sociale că „premierul Viktor Orbán ne-a felicitat cu victoria prin telefon”.

După procesarea a 60,24%, numărul de mandate creditate a rămas același.

UPDATE 22:18 După procesarea a 53,45% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 136 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 56 de mandate. Acest rezultat i-ar aduce formațiunii Tisza o majoritate de două treimi, trecând pragul minim de 133 de mandate.

UPDATE 22:10 După procesarea a 45,71% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 135 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 57 de mandate.

UPDATE 21:58 După procesarea a 37,04% din procesele-verbale, numărul de mandate creditate a rămas același.

UPDATE 21:52 După procesarea a 29,21% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 132 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 59 de mandate.

UPDATE 21:42 După procesarea a 21,54% din procesele-verbale, Tisza, partidul lui Magyar, ar obține 128 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidul condus de Orbán, Fidesz, este creditat cu 62 de mandate.

UPDATE 20:15 Secțiile de votare s-au închis oficial la ora 20:00, excepție fiind secțiile în care sunt cozi lungi. Potrivit BBC, nu vom cunoaște rezultatele pentru o perioadă de timp și nu există exit-poll la aceste alegeri.

Totodată, a fost înregistrat un record istoric. Până la ora 19:30 numărul de alegători înregistrați care s-au prezentat la urnele vot a depășit 77%, mult peste precedentul record din 2002, de 73,51%.

Știrea inițială:

Un număr mare de alegători și-au exprimat votul în primele ore ale alegerilor cruciale de astăzi, 12 aprilie, din Ungaria, care ar putea marca sfârșitul celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Viktor Orbán, transmite Politico.

Potrivit datelor furnizate de oficiul național electoral al Ungariei, până la ora 13:00 votaseră 54,14% dintre alegătorii înregistrați. La alegerile parlamentare anterioare din 2022, acest procent era cu 14% mai mic la aceeași oră.

Sondajul agregat realizat de Politico indică un avantaj confortabil pentru principalul contracandidat al lui Orbán, Péter Magyar, și partidul său de centru-dreapta, Tisza. Totuși, sondajele au înregistrat diferențe semnificative, iar în sistemul electoral din Ungaria, procentele de vot nu se traduc neapărat direct în putere politică finală.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 6:00, iar oficiul electoral a raportat o prezență record de 3,5% în prima oră de vot. Urnele se vor închide la ora 19:00 (ora locală), iar primele rezultate sunt așteptate începând cu ora 20:00 (ora locală).

De asemenea, oficiul electoral a anunțat că până duminică au fost recepționate peste 293 de mii de voturi prin corespondență.