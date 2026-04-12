Ultimele sondaje: Péter Magyar, oponentul lui Viktor Orbán, conduce detașat. Ar obține 57%, ceea ce i-ar oferi o majoritate de două treimi

Sondajul realizat de Median arată că partidul lui Péter Magyar ar obține 57,1% din voturi. Potrivit estimărilor, acest rezultat i-ar aduce formațiunii Tisza 135 de mandate, puțin peste pragul de 133 necesar pentru o majoritate de două treimi, în timp ce un sondaj al 21 Research Centre îi oferă lui Magyar 55% și 132 de mandate, scrie BBC.

Median estimează că partidul lui Viktor Orbán ar obține 37,1% din voturi, iar 21 Research Centre acordă Fidesz 38%.

BBC subliniază faptul că acestea sunt doar sondaje de opinie făcute publice după închiderea secțiilor de votare. Median precizează că cercetarea a fost realizată în perioada 7–11 aprilie, iar 21 Research Centre spune că sondajul său a fost efectuat între 8–11 aprilie.

Nu sunt exit-poll-uri, însă, dacă aceste date se confirmă, ar însemna că Orbán ar putea părăsi funcția după 16 ani de guvernare.

Un număr mare de alegători și-au exprimat votul în alegerilor cruciale de astăzi, 12 aprilie, din Ungaria, care ar putea marca sfârșitul celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Viktor Orbán, a transmis Politico.

Secțiile de votare s-au închis oficial la ora 20:00, excepție fiind secțiile în care sunt cozi lungi. Potrivit BBC, nu vom cunoaște rezultatele pentru o perioadă de timp și nu există exit-poll la aceste alegeri.

Totodată, a fost înregistrat un record istoric. Până la ora 19:30 numărul de alegători înregistrați care s-au prezentat la urnele vot a depășit 77%, mult peste precedentul record din 2002, de 73,51%.

De asemenea, oficiul electoral a anunțat că până duminică au fost recepționate peste 293 de mii de voturi prin corespondență.

Cine este Viktor Orbán și cum a ajuns aici

Viktor Orbán este cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană (UE). A revenit la putere în 2010 și conduce de atunci fără întrerupere. Este de 23 de ani liderul partidului Fidesz – un partid conservator și naționalist care domină politica din Ungaria și controlează majoritatea instituțiilor statului.

Orbán s-a făcut remarcat încă din anii ’80, când a criticat regimul comunist într-un discurs celebru rostit la reînhumarea lui Imre Nagy, simbol al revoltei din 1956. Ulterior, a studiat la Oxford cu sprijinul lui George Soros, pe care mai târziu l-a transformat într-un adversar politic.

Din 2010, Orbán a schimbat profund sistemul politic. Parlamentul European a descris Ungaria ca un „regim hibrid”, adică există alegeri, dar puterea este foarte concentrată, iar opoziția are dificultăți reale. Orbán numește acest model „democrație iliberală”.

A câștigat patru alegeri consecutive, modificând constituția, legile și consolidând controlul asupra mass-media. Deși economia a fost stabilizată și au intrat fonduri europene, guvernarea sa este criticată pentru corupție și pentru concentrarea puterii în jurul apropiaților.

Pe plan extern, Orbán este în conflict frecvent cu instituțiile UE, mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina. Este considerat un aliat apropiat al lui Vladimir Putin și a fost susținut de Donald Trump. Vicepreședintele american JD Vance a venit recent la Budapesta pentru a-l sprijini.

Cine este Péter Magyar

În calitate de candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Tisza, Magyar candidează și ca independent în circumscripția electorală Budapesta 3, cu centrul în Hegyvidek.

Péter Magyar are 45 de ani și este un „insider” (o persoană care a făcut parte din interiorul sistemului de putere n.r.). A fost membru Fidesz, partidul condus de Orbán, și a lucrat în structuri guvernamentale, reprezentând Ungaria ca diplomat la Bruxelles.

A fost căsătorit cu Judit Varga, fosta ministră a justiției și una dintre figurile importante ale Fidesz.

Ruptura sa de sistem a venit în 2024, după un scandal politic major legat de o grațiere controversată acordată de președinta Katalin Novák într-un caz de abuz. Scandalul a dus la demisii și a declanșat ieșirea publică a lui Magyar, care a criticat dur sistemul din interior.

După ieșirea din Fidesz, Magyar a intrat rapid în politică și a preluat conducerea partidului Tisza – un partid nou de opoziție, care încearcă să atragă alegători dezamăgiți atât de Fidesz, cât și de vechea opoziție. Campania sa s-a bazat pe mesajul „Acum”, sugerând că schimbarea nu mai poate fi amânată. Acesta promite combaterea corupției, îmbunătățirea economiei, deblocarea fondurilor europene înghețate.

Magyar îl critică dur pe Orbán, mai ales pentru relația cu Rusia. Îl acuză că s-a îndepărtat de valorile democratice și de spiritul revoluției din 1956. Orbán, în schimb, îl prezintă ca pe un instrument al UE și al Ucrainei.