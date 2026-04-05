Volodimir Zelenski: Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea eroda sprijinul SUA pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea că un război prelungit dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar putea slăbi și mai mult sprijinul Americii pentru Ucraina. Potrivit Ukrinform, el a declarat acest lucru într-un interviu acordat Associated Press.

Zelenski a subliniat că Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, pentru a contracara atacurile zilnice rusești.

„Trebuie să recunoaștem că nu suntem prioritatea de astăzi. De aceea mă tem că un război lung (în Iran – ed.) ne va oferi mai puțin sprijin”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean, care a acuzat Rusia că „încearcă să prelungească negocierile” în timp ce își continuă invazia, a declarat că Ucraina rămâne în contact cu negociatorii americani cu privire la un posibil acord pentru a pune capăt războiului și a continuat să facă presiuni pentru garanții de securitate mai puternice, relatează AP.

Cu toate acestea, potrivit lui Volodimir Zelenski, chiar și aceste discuții indică o pierdere mai amplă a atenției față de Ucraina.

El a menționat că cea mai mare preocupare a sa sunt sistemele de apărare aeriană Patriot, necesare pentru a intercepta rachetele balistice rusești, deoarece Ucraina încă nu are o alternativă eficientă.

Zelenski a subliniat că aceste sisteme americane nu au fost niciodată livrate în cantități suficiente și, dacă războiul cu Iranul nu se încheie curând, „pachetul – care nu este foarte mare pentru noi – cred că va fi din ce în ce mai mic pe zi ce trece”.

„De aceea, desigur, ne este frică”, a spus președintele.

De asemenea, el a subliniat că Rusia obține beneficii economice din războiul din Orientul Mijlociu, referindu-se la o relaxare parțială a sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc.

„Rusia primește bani suplimentari din cauza asta, deci da, au beneficii”, a spus Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a declarat, de asemenea, că a insistat și va continua să facă acest lucru – un compromis teritorial și renunțarea la teritorii nu vor fi pe agenda Ucrainei, scrie AP.

Conform Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în urma vizitei sale în țările din Orientul Mijlociu, s-au ajuns la acorduri cu unii parteneri privind furnizarea Ucrainei cu rachete PAC-3, dar acești parteneri trebuie acum să coordoneze problema cu Statele Unite.