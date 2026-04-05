LIVE TEXT Zelenski a sosit în Siria pentru discuții cu conducerea în mijlocul războiului din Orientul Mijlociu. Război în Ucraina, ziua 1502

UPDATE 18:05 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în Siria pe 5 aprilie, fiind cea mai recentă dintr-o serie de vizite în Orientul Mijlociu în urma războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, transmite Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a vizitat regiunea Golfului în ultimele săptămâni, întâlnindu-se cu lideri din Qatar, Arabia Saudită, Turcia și Emiratele Arabe Unite, în timp ce Teheranul ripostează operațiunilor SUA-Israel cu atacuri cu drone și rachete în întreaga regiune.

Zelenski se va întâlni cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa la Damasc, a declarat Syria TV.

„Continuăm diplomația noastră ucraineană activă în scopul unei securități reale și al cooperării economice”, a scris Zelenski pe Telegram. „Fiecare națiune, fiecare regiune, merită o viață pașnică.”

Kievul a trimis specialiști în regiune pentru a ajuta la contracararea expertizei privind doborârea dronelor iraniene Shahed.

Vizita la Damasc este prima vizită doar la nivel de lider de când relațiile diplomatice dintre Ucraina și Siria au fost restabilite în septembrie 2025, când Zelenski și al-Sharaa s-au întâlnit în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York.

În ultima oprire a turneului său în Orientul Mijlociu, Zelenski s-a întâlnit cu omologul său turc, președintele Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, pe 4 aprilie.

UPDATE 17:01 O zi de doliu a fost declarată în Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, pentru cei uciși în urma unui atac rusesc asupra unei piețe locale. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

„Nikopol ține o zi de doliu pentru cei uciși într-un atac rusesc. Atacul a curmat cinci vieți – trei femei și doi bărbați. Douăzeci și opt de persoane au fost rănite, inclusiv o fată de 14 ani. Copilul este în stare gravă la spital”, se arată în comunicat.

Hanzha a menționat că forțele rusești au vizat o piață mereu aglomerată, în dimineața unei zile de weekend. „Acest lucru nu a fost accidental, ci un act deliberat de teroare împotriva civililor”, a subliniat el.

Conform Ukrinform, în dimineața zilei de 4 aprilie, forțele ruse au atacat o piață din Nikopol cu ​​drone FPV. Rapoartele anterioare au menționat că cinci persoane au fost ucise și 26 rănite. Trei dintre răniți – o fată de 14 ani și bărbați cu vârste de 28 și 72 de ani – sunt în stare gravă. Fata a fost dusă la un spital regional.

UPDATE 15:00 Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol Lukoil din orașul rusesc Kstovo și un terminal petrolier din regiunea Leningrad în noaptea de 5 aprilie. Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, a confirmat atacul, potrivit Kyiv Independent.

Atacul are loc în contextul în care oficialii ucraineni au recunoscut că aliații străini au cerut Kievului să oprească atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel din Iran duce la creșterea prețurilor la combustibil la nivel mondial.

Oficialii ruși din regiunile Nijni Novgorod și Leningrad au declarat că dronele ucrainene au provocat daune instalațiilor de rafinare și unei conducte de petrol.

„Noaptea trecută, forțele de apărare aeriană au respins un atac al 30 de drone inamice. În urma căderii de resturi, două instalații ale (rafinăriei Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez) au fost avariate”, a declarat Gleb Nikitin, guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, pe 5 aprilie, potrivit canalului rusesc Telegram ASTRA.

Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat pe canalul său Telegram că o conductă de petrol din apropierea portului Primorsk a fost avariată de resturi de drone.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate flăcări mari emanând din rafinărie. O explozie puternică a fost văzută luminând cerul nopții deasupra a ceea ce se presupune a fi rafinăria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez din regiunea Nijni Novgorod din Rusia.

UPDATE 12:00 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin nouă civili și au rănit cel puțin 95 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale dimineața, 5 aprilie, conform Kyiv Independent.

Rusia a lansat 93 de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune de tip Shahed peste noapte, au declarat Forțele Aeriene Ucrainene, adăugând că Ucraina a doborât 76 dintre acestea. Șaptesprezece drone au lovit 10 locații.

Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk de peste 60 de ori cu drone și artilerie, au declarat autoritățile locale, inclusiv un atac cu drone care a vizat o piață din orașul Nikopol. Atacul a ucis cinci persoane și a rănit alte 27 și a provocat pagube semnificative pieței. Alte atacuri pe parcursul zilei au avariat case, au declarat autoritățile, rănind o altă persoană.

Rusia a vizat orașul de coastă Odesa într-un atac cu drone în primele ore ale dimineții de duminică. Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat pe 5 aprilie că trei persoane au fost rănite în urma atacului, care a avariat 25 de balcoane rezidențiale și a spart 250 de ferestre.

Un atac cu drone a rănit 29 de persoane în regiunea Sumî, inclusiv 19 copii cu vârste cuprinse între doi și 15 ani, au declarat autoritățile locale pe 5 aprilie. Alte atacuri cu drone și rachete din ultimele 24 de ore au rănit alte șapte persoane în regiune.

În regiunea Donețk, guvernatorul Vadym Filashkin a raportat că atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte două. O sută șaizeci și nouă de persoane, inclusiv 139 de copii, au fost evacuate din zonele de front în ultima zi din cauza atacurilor rusești, a spus Filashkin.

Atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit 13 în regiunea Herson, au raportat autoritățile locale pe 5 aprilie. Atacurile au avariat, de asemenea, case, blocuri de apartamente și o ambulanță.

În regiunea Cernihiv, o persoană a fost ucisă de un atac cu dronă kamikaze de rază lungă de acțiune, a anunțat guvernatorul Viacheslav Chaus pe 5 aprilie.

UPDATE 09:00 Forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Odesa în noaptea de 5 aprilie, avariind clădiri rezidențiale și rănind cel puțin trei persoane, au raportat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent.

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak, a raportat că patru balcoane au fost complet distruse și alte 25 au fost avariate în clădiri de apartamente din cartierul Khadzhybeiske al orașului. Mai multe vehicule au luat, de asemenea, foc în atac.

De asemenea, furnizarea de gaz către clădirile avariate a fost întreruptă temporar, a adăugat Lysak.

Amploarea totală a pagubelor cauzate nu a fost clară, deoarece echipele de salvare continuă să evalueze locul accidentului. Două dintre victimele rănite au fost spitalizate, în timp ce o alta se recuperează „în regim ambulatoriu”.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unui atac cu drone rusești asupra regiunii, care va începe în jurul orei 1:00, ora locală.

Situat în sudul Ucrainei, în largul Mării Negre, orașul portuar Odesa a servit drept țintă regulată a atacurilor rusești, având în vedere proximitatea sa față de Crimeea, ocupată de Rusia.

Cel mai recent atac la scară largă al Rusiei asupra orașului Odesa a avut loc pe 28 martie, când o dronă rusească a lovit acoperișul unei maternități, precum și trei „instituții de învățământ” din cartierul Prymorskyi al orașului, ucigând două victime și rănind cel puțin 14 persoane, inclusiv un copil.