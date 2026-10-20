Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Oslo cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit marți, 20 octombrie, cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, într-o încercare de a salva relațiile care au atins noi minime, în contextul în care Donald Trump a curtat Moscova, iar Kievul s-a plâns de faptul că Washingtonul nu i-a asigurat apărarea vitală, relatează Reuters.

Zelenski și Witkoff s-au îmbrățișat în timp ce intrau în discuțiile găzduite de liderii Norvegiei și Finlandei la Oslo. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, participa de la distanță.

Zelenski a purtat discuții cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere și cu președintele finlandez Alexander Stubb înainte de întâlnirea sa cu delegația SUA.

Kiev spune că Washingtonul nu a reușit recent să ofere avertizări timpurii cu privire la lansările de rachete rusești, a limitat legăturile satelitului Starshield al SpaceX, care ghidează dronele ucrainene, și nu a reușit să ofere apărarea aeriană plătită de aliații europeni.

Țările din Europa de Vest consideră apărarea Ucrainei de invazia Rusiei ca o problemă existențială și l-au susținut puternic pe Zelenski, încercând să prevină o ruptură mai profundă între Washington și Kiev.

Washingtonul neagă că ar fi împiedicat în mod deliberat efortul de război al Ucrainei. Dar Trump, care a renunțat la sancțiunile împotriva Rusiei în ceea ce el numește un efort de a reduce prețurile la combustibili din SUA, l-a mustrat în repetate rânduri pe Zelenski și a cerut înlocuirea sa.



În ultimele comentarii, exprimând căldură față de Moscova și răceală față de Kiev, Trump a declarat luni: „Rusia, sincer, a fost bine cu Ucraina”. El a spus că Zelenski, care a respins condițiile maximaliste ale Rusiei pentru încheierea războiului, „nu ajută prea mult situația” și că Kievul ar trebui să găsească „pe altcineva cu care să negocieze”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut marți că un lot de rachete americane de apărare aeriană cumpărate de țări europene pentru Ucraina este posibil să nu fi fost livrat, dar a negat că SUA și-ar fi schimbat politica.

„Concluzia importantă pentru dumneavoastră este că nu a existat o directivă politică deliberată de a ieși și a face rău Ucrainei”, a declarat el jurnaliștilor în timpul unei vizite în India.

Kremlinul a declarat că speră să organizeze în curând o întâlnire între Witkoff și președintele rus Vladimir Putin, o indicație că Witkoff ar putea face ultima dintre mai multe vizite la Kremlin după întâlnirea cu Zelenski.

Pe măsură ce relațiile SUA cu Ucraina s-au deteriorat, Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, vizând în special centralele electrice și furnizorii de combustibil, în ciuda apelului lui Trump către ambele părți de a-și proteja reciproc sistemele energetice.

Rusia a bombardat peste noapte orașe din vestul Ucrainei, vizând sistemele electrice și întrerupând curentul în zone ale țării care fuseseră anterior cruțate. Ucraina s-a abținut timp de câteva zile săptămâna trecută să atace rafinăriile de petrol rusești, respectând cererea lui Trump, dar a reluat atacurile după ce Rusia nu a dat niciun semn că se va conforma. Ambele părți au atacat, de asemenea, centre de date.