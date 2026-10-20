Trump a declarat că este gata să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping, însă vrea să discute nu despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ci despre armele nucleare

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să participe la o întâlnire trilaterală cu liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, dacă acesta din urmă își dorește o asemenea întrevedere. Trump a precizat că discuțiile ar viza în principal armele nucleare și dezarmarea nucleară, nu războiul din Ucraina, scrie Reuters.

„Dacă președintele Xi va dori să organizăm o asemenea întâlnire, sunt gata. Nu atât pentru a discuta despre Ucraina, pentru că, sincer, Rusia s-a comportat destul de normal în privința Ucrainei. (…) Am organiza această întâlnire pentru a discuta despre armele nucleare și dezarmarea nucleară”, a declarat președintele SUA.

Trump l-a criticat din nou pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că acesta nu ar dori să pună capăt războiului cu Rusia. Liderul de la Casa Albă a mai susținut că ar trebui ca altcineva să preia negocierile în numele poporului ucrainean.

Pe 19 octombrie, surse citate de The Wall Street Journal au relatat că Putin i-ar fi propus lui Trump și lui Xi Jinping organizarea unui summit trilateral pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Potrivit publicației, liderul rus ar urmări încheierea conflictului în condiții favorabile Moscovei, fără participarea lui Zelenski. Sursele citate au afirmat că Beijingul a transmis că nu s-ar opune unei asemenea întâlniri dacă Trump ar accepta propunerea.

În ultimele săptămâni, Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei, cerându-i să renunțe la atacurile asupra rafinăriilor rusești, să organizeze alegeri prezidențiale și să ajungă la un acord cu Rusia. Totodată, liderul american a permis livrarea de motorină rusească în SUA și a renunțat la introducerea unor sancțiuni dure împotriva Moscovei.

Anterior, Trump a explicat decizia de a amâna introducerea „sancțiunilor infernale” împotriva Rusiei prin încercările sale de a pune capăt războiului din Ucraina. „Port negocieri de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac din prostie ceva care ar determina Rusia să părăsească procesul de negociere”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că s-au înregistrat „progrese mari” în reglementarea conflictului și că va putea semna legea privind sancțiunile oricând dorește.