Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat din nou aspru pe Volodimir Zelenski, acuzându-l că nu dorește să pună capăt războiului cu Rusia. Noile declarații ale lui Trump au fost făcute pe fondul unei răciri a relațiilor dintre SUA și Ucraina, ale cărei autorități se plâng de întreruperi în furnizarea ajutorului militar american, scrie BBC.

Luni, 19 octombrie, jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre recentele declarații ale lui Zelenski, care a afirmat că, dacă autoritățile americane vor susține Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, se vor afla de „partea greșită a istoriei” .

„A spus asta Zelenski? Zelenski nu știe despre ce vorbește. Zelenski este omul care ar fi trebuit să pună capăt acestui război cu mult timp în urmă. Dacă m-ar fi ascultat, ar fi obținut cu mult timp în urmă o înțelegere mult mai bună”, a declarat Trump.

El a adăugat că, în opinia sa, „e timpul ca altcineva să conducă negocierile în numele Ucrainei”.

„Dacă m-ar fi ascultat — vă amintiți ce s-a întâmplat în Biroul Oval? — ar fi rezolvat totul cu mult timp în urmă. Poate că e timpul ca Zelenski să găsească pe altcineva care să conducă negocierile”, a spus Trump.

La începutul actualului mandat al lui Trump, în februarie 2025, acesta a avut o întâlnire scandaloasă cu Zelenski în Biroul Oval al Casei Albe. Atunci, principala cerință a lui Trump față de președintele Ucrainei a fost încetarea imediată a focului cu Rusia. Zelenski a insistat inițial că, pentru aceasta, Kievul are nevoie de garanții de securitate concrete, însă, la scurt timp după scandalul de la Casa Albă, autoritățile ucrainene și-au exprimat disponibilitatea pentru încetarea focului. Totuși, această propunere a fost respinsă de Rusia.

Trump a fost întrebat, de asemenea, despre întreruperile în furnizarea către Ucraina a informațiilor, despre care a vorbit Zelenski în ultimele zile. Săptămâna trecută, acesta a declarat că SUA nu au transmis Kievului avertismente în timp util cu privire la atacurile rusești cu rachete. Duminică, 19 octombrie, Zelenski a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune NBC că schimbul de informații de a fost reluat, dar luni, 20 octombrie, a anunțat că Ucraina nu a primit din nou date complete despre atacul cu rachete balistice asupra Kievului

„Da, furnizăm informații. Furnizăm foarte multe informații Ucrainei. Și știți ce? Le-am dat foarte multe Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic”, a declarat liderul american.

Răspunzând la întrebarea dacă a fost de acord să se întâlnească cu liderii Chinei și Rusiei, pentru a discuta despre Ucraina, președintele SUA a declarat: „Nu. Dar aș fi făcut-o — nu atât pentru Ucraina, deoarece Rusia, sincer vorbind, se comportă normal în ceea ce privește Ucraina, ei nu fac prea multe”.

Relațiile dintre Trump și Zelenski s-au înrăutățit brusc după ce președintele SUA a purtat o conversație telefonică cu Putin, în urma căreia a anunțat încheierea unui acord care permite Rusiei să furnizeze motorină pe piața mondială. Trump a amânat, de asemenea, pe termen nedeterminat, aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, prevăzute de legea numită după regretatul senator Lindsey Graham.