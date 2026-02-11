Vladimir Bolea: R. Moldova va construi prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău-Ungheni

În acest an va fi realizat studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Ungheni – Chișinău, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 km/h. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1.

„Despre electrificarea căii ferate: va fi electrificat un tronson de 25 km, primul tronson. Este un proiect pe care Ministerul Infrastructurii l-a câștigat împreună cu Ministerul Infrastructurii din București. Partea română va construi 25 km: Iași–Ungheni, european nou, construit de la zero, ecartament european și electrificat”, a declarat Vladimir Bolea.

Primul tronson electrificat: conexiune directă cu România și UE

Ministrul de resort a mai explicat că următoarea etapă presupune extinderea liniei din orașul Ungheni până la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, cu respectarea integrală a standardelor europene.

„În anul 2026 vom finaliza studiul de fezabilitate pentru construcția tronsonului deja de la Ungheni până la Chișinău, dar la Chișinău până în fața Aeroportului. Cale ferată construită de la zero, conform cerințelor și proiectelor europene, electrificată în totalitate, ecartament european și tren de viteză de minim 140 km la oră”, a afirmat Bolea.

Vicepremierul a subliniat că acest proiect va integra Republica Moldova în rețeaua feroviară europeană, oferind acces rapid către capitalele UE.

„Va fi trenul care va lega Republica Moldova de București, în faza inițială. Dar ulterior, când românii vor finaliza proiectul de construcție de la Iași până la Pașcani, de la Pașcani spre nord, să meargă spre Uniunea Europeană prin Ungheni, noi vom putea să ajungem în orice oraș din Uniunea Europeană cu tren de viteză de 160–140 km. Este o oportunitate”, a mai declarat Vladimir Bolea.