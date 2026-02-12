Impuls IMM de la Victoriabank: credite accesibile cu ZERO comision de acordare 

Pentru orice antreprenor, accesul la finanțare înseamnă bani, stabilitate și capacitatea de a lua decizii fără presiuni inutile. Iar atunci când costurile sunt clare și predictibile, afacerea poate merge mai departe cu încredere. Pornind de la aceste necesități reale, Victoriabank lansează campania „Impuls IMM”, o ofertă de finanțare destinată întreprinderilor mici și mijlocii care caută soluții pentru dezvoltarea afacerii și mai puțini bani pierduți pe dobânzi și comisioane.

„Impuls IMM” este despre costuri mai mici și control mai bun asupra banilor:

dobândă preferențială de la 7,9% pentru creditele noi;

preferențială de la pentru creditele noi; reducere de 50% la comisionul de acordare pentru creditele noi;

de la pentru creditele noi; dobândă de la 7,25% și ZERO comision de acordare pentru refinanțarea creditelor existente, inclusiv cu opțiunea Top-Up;

de la și pentru creditelor existente, inclusiv cu opțiunea Top-Up; rată fixă în primele 12 luni, pentru stabilitate financiară și planificare mai ușoară.

„Știm cât de important este pentru un antreprenor să își poată planifica afacerea pe termen mediu, fără surprize legate de costuri. Prin campania Impuls IMM răspundem nevoile reale ale clienților IMM: condiții clare, costuri mai mici și procese mai rapide. Ne dorim ca antreprenorii să simtă că au alături un partener bancar care le înțelege ritmul și provocările de zi cu zi”, declară Denis Andrieș, Director Direcția Clienți IMM, Victoriabank.

Oferta este destinată antreprenorilor care:

vor să își optimizeze un credit existent;

au nevoie de lichidități pentru activitatea zilnică;

plănuiesc investiții, dar vor costuri predictibile;

caută o bancă care înțelege realitatea IMM-urilor, nu doar cifrele din dosar.

Creditele în cadrul campaniei „Impuls IMM” sunt oferite în lei moldovenești, iar oferta este valabilă până la 10 aprilie 2026.

Antreprenorii interesați pot aplica pentru finanțare online sau în orice sucursală Victoriabank, beneficiind de suport specializat pe tot parcursul procesului de creditare.

