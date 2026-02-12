VIDEO Cazul tânărului „apatrid” prezentat de Vasile Costiuc vs cazuri similare. Ce spune șeful ASP

Situația tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai R. Moldova.

Deși aceștia dețin certificat de naștere, ei nu s-ar regăsi în baza de date ca fiind cetățeni cu drepturi depline, astfel că nu-și pot perfecta buletine sau pașapoarte după împlinirea vârstei de 18 ani. Problema NU este însă una nouă, apărută după ce, la finele anului 2025, a intrat în vigoare noua lege a cetățeniei, așa cum s-a anunțat în spațiul public, inclusiv de către deputatul Vasile Costiuc. Cu ea se confruntă unii cetățeni ai R. Moldova de mai mulți ani. O parte dintre ei au renunțat chiar să urmeze procedura din cauza birocrației. „Am renunțat, dar mă doare pentru fiica mea, căci e născută acolo și e țara ei, și eu tot timpul am învățat-o să urmărească știrile, să mergem la vot, dar, iată, nu poate merge la vot”, ne-a relatat mama unei fete care s-a confruntat cu această problemă.

Reprezentanții guvernării declară că„lipsa buletinului nu poate fi interpretată ca lipsă a cetățeniei R. Moldova”, iar expertul constituțional solicitat de ZdG susține că „mingea se află în poarta Agenției Servicii Publice (ASP), care nu a aplicat corect legea”. Directorul ASP, Mircea Eșanu, neagă că aceștia ar fi apatrizi și susține că a fost creat un grup de lucru pentru a remedia situația. Totodată, spune el, pentru cetățenii născuți din părinți moldoveni ar putea fi exclusă proba de limbă română și cea de cunoaștere a Constituției.