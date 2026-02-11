„Dacă dumneavoastră vreți să schimbați ceva, eu trebuie să mă consult cu Moscova”. Acord secret, între Dodon și Plahotniuc, ce prevedea federalizarea. Secvență video, prezentată în dosarul „kuliok”

Vladimir Plahotniuc nu a venit să depună mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, dar în ședința din 11 februarie a fost prezentată o înregistrare video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, din 2019. Cei trei discută despre formarea unei coaliții de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Dialogul este purtat în mare parte de Plahotniuc și Dodon. Dodon i se adresează lui Plahotniuc la „dumneavoastră”, în timp ce Plahotniuc vorbește cu el la „per tu”. În secvența prezentată, cu o lungime de peste 40 de minute, decupată în mai multe părți, nu apare renumita sacoșă neagră.

Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), l-a întrebat pe Dodon, pe atunci președinte al R. Moldova, în ce condiții este posibilă o coaliție între PDM și Partidul Socialiștilor (PSRM), care sunt așteptările socialiștilor și care sunt așteptările Federației Ruse. Igor Dodon i-a răspuns că trebuie semnat un acord între el și Plahotniuc, la sediul ambasadei Federației Ruse, în prezența ambasadorului rus la Chișinău.

În timp ce Dodon vorbea, Plahotniuc își făcea notițe și repeta cuvintele acestuia. La propunerea lui Dodon privind acordul, Plahotniuc a spus: „Cam de-a s*la: președinte, PSRM…”, menționând că el ar fi trebuit să semneze cu Zinaida Greceanîi (președinta PSRM de atunci, n.r.), adică nu cu Dodon, care era președintele R. Moldova. Dodon i-a răspuns că o să semneze și cu Greceanîi, dar un alt acord, care va fi unul public. Iar acordul semnat între Plahotniuc și Dodon ar fi urmat să fie unul secret și să includă chestiuni ce nu s-ar fi regăsit în cel public, precum federalizarea.

Dodon a mai spus că ar fi discutat cu Vladimir Putin despre noțiunea de federalizare. „Cuvântul federalizare e o problemă și pentru noi. Eu lui Putin i-am explicat și Putin a fost de acord”, a spus Dodon. Astfel, „federalizarea” urma să fie înlocuită în acordul public de o altă expresie: „statut special”.

Apoi Plahotniuc l-a întrebat pe Dodon ce funcții își dorește pentru PSRM, la care acesta a răspuns că vrea funcțiile de vicepremier pentru Reintegrare și Ministerul Apărării, vrea Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor sau Ministerul Agriculturii. Plahotniuc insista în acest context să noteze toate cerințele lui Dodon, ca să nu apară altele ulterior.

„Asta e o promisiune a noastră”, a mai menționat Plahotniuc, referindu-se la modificarea legislației așa încât SPPS să fie readus sub controlul președinției. Totodată, el ținea să fie găsită „o formulă elegantă” ca să nu fie nimeni în pierdere și ca Dodon să „nu-i trăsnească pe democrați”.

Apoi discuția s-a axat pe doleanțele lui Plahotniuc față de Federația Rusă, acesta menționând că are mai multe dosare deschise pe numele lui în acea țară. Dodon i-a spus că Putin l-ar fi invitat pe Plahotniuc în Rusia, sub garanția lui personală. Spusele lui Dodon nu păreau să-l fi convins pe Plahotniuc, astfel că el a revenit ulterior la subiect, întrebând dacă rușii au o soluție legată de dosarele lui, „fără ca eu să vin încolo”. Dodon i-a promis să încerce să discute acest lucru, dar că Dmitri Kozak i-ar fi spus că mai întâi trebuie formată coaliția.

Cei doi au mai discutat despre modul cum ar fi urmat să fie administrată activitatea viitoarei coaliții. Plahotniuc a întrebat despre modul în care o să gestioneze prim-ministrul Guvernul, unde și de către cine o să se ia deciziile, la care Dodon a propus să fie creată o celulă de lucru din reprezentanții ambelor formațiuni, insistând că trebuie să se lucreze în echipă, „altfel nu o să se primească nicio s*lă”. El a mai propus să fie găsit un format ca să se întâlnească o dată pe săptămână.

În secvența video Dodon mai vorbește și despre finanțarea partidului. „La noi 600-700 pe lună”, a spus Dodon, fără să explice mai exact despre ce este vorba, la care Plahotniuc a spus „нифига себе” (o expresie în limba rusă care arată mirarea, n.r.), adăugând că asta depășește prețurile lor pe personal. Dodon mai spune ceva de o majorare „până la 700-800”.

În cadrul discuțiilor, Dodon insista ca acordul privind formarea coaliției să fie semnat cât mai repede, în timp ce Plahotniuc era pe poziția că nu trebuie să se grăbească. „Dacă dumneavoastră vreți să schimbați ceva, eu trebuie să mă consult cu Moscova”, i-a spus Dodon lui Plahotniuc.

Dodon, aflat atunci în funcția de președinte al R. Moldova, îl mai întreabă pe Plahotniuc, atunci lider al PDM, când ar trebui să înceapă consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea premierului.

Înregistrarea video surprinde și finalul conversației dintre cei doi, cu adresarea lui Dodon către Plahotniuc: „Mă sunați și-mi spuneți: asta este poziția noastră finală”.

Deși a declarat anterior că va veni să depună mărturii în dosarul „kuliok”, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie de la Curtea Supremă de Justiție, unde are loc procesul.

Instanța a anunțat că Plahotniuc a refuzat să se prezinte, pentru că joi, 12 februarie, are ședință în dosarul în care acesta este inculpat. Plahotniuc a spus că se va putea prezenta să depună mărturii mai târziu. Instanța a dispus aducerea lui silită pe 17 februarie.