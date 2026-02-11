Detalii despre cazul în care deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns neautorizat într-o parcare specială și au „eliberat” un automobil
Doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul R. Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului, a anunțat Poliția.
Conform informațiilor ZdG, cei doi deputați sunt Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc, aleși pe lista partidului „Democrația Acasă”. Sergiu Stefanco a publicat un video în care „au solicitat încetarea imediată a încălcării legii comise de executoarea Ala Ungureanu și au eliberat automobilul de la parcare”.
În comunicatului de presă al Poliției se precizează că la data de 7 februarie, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.
Conform surselor ZdG, automobilul aparține soției unui agricultor care a fost participant al protestelor „Forța Fermierilor” și membru al partidului „Democrația Acasă”.
Într-un comentariu pentru ZdG, executoarea judecătoarească Ala Ungureanu a declarat că nu cunoaște detalii despre cele întâmplate, deoarece nu s-a aflat la fața locului în momentul în care deputații au ridicat mașina. „Nu eu am anunțat mașina în căutare, cazul mi-a venit ulterior”, a declarat Ala Ungureanu. Conform surselor ZdG, procedura de executare a fost inițiată de executorul judecătoresc Petru Chirtoacă.
„Pe marginea acestor acțiuni a fost întocmit un raport de autosesizare privind presupusele fapte ilegale ale deputaților, materialele urmând a fi expediate Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația. Reiterăm că respectarea strictă a cadrului normativ este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de funcția publică sau statutul deținut”, a scris Poliția.
ZdG l-a contactat pe deputatul Sergiu Stefanco care a declarat că „revin după emisiune cu un apel”.