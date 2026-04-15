Vindea online „tractoare” inexistente: un bărbat a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la închisoare pentru comiterea a patru episoade de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), acesta vindea online „tractoare” inexistente, prejudiciind victimele cu peste jumătate de milion de lei.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada lunilor aprilie – octombrie 2025, inculpatul, împreună cu alte persoane în curs de identificare, a plasat anunțuri pe mai multe site-uri privind vânzarea tehnicii agricole „la prețuri avantajoase”, în special tractoare de diferite modele.

„În majoritatea cazurilor, victimele au fost contactate telefonic sau prin intermediul aplicațiilor de mesagerie precum Viber, WhatsApp, unde li se prezentau detalii despre utilaje, condițiile de livrare și modalitățile de achitare. Inculpatul se prezenta drept reprezentant al unei firme care importă tehnică agricolă din străinătate și promitea livrarea bunurilor într-un termen de aproximativ 20 de zile. Pentru a câștiga încrederea, acesta prezenta informații despre pretinse livrări din străinătate, imagini ale utilajelor și, în unele cazuri, recipise semnate cu alți clienți. Victimele au fost convinse să transmită mijloace bănești în mai multe tranșe, atât în numerar, cât și prin transferuri bancare”, precizează PG.

După primirea banilor, inculpatul invoca diverse motive pentru întârzierea livrării, precum probleme la vamă sau necesitatea achitării unor plăți suplimentare, după care întrerupea comunicarea cu victimele.

Părțile vătămate au declarat că au realizat că au fost înșelate în momentul în care inculpatul a încetat să mai răspundă la apeluri și mesaje, iar livrarea tehnicii agricole nu a mai avut loc. Ulterior, acestea s-au adresat organelor de drept.

Prin urmare, patru persoane au fost înșelate de bani. Prejudiciul material total constituie 577 006 de lei.

Astfel, instanța de judecată a dispus condamnarea inculpatului la 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și mijloacelor bănești pe un termen de 3 ani.