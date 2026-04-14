Tentativă de scoatere ilicită din țară a lingourilor de aur, depistată de Poliția de Frontieră la Aeroport

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unor obiecte metalice de culoare aurie, se arată într-un comunicat de presă al Poliției de Frontieră.

„În urma verificărilor de specialitate, în bagajul de mână al unui cetățean ucrainean, în vârstă de 44 de ani, de pe ruta Chișinău-Larnaca, au fost depistate șase obiecte metalice de culoare aurie, asemănătoare unor lingouri de aur, care nu au fost declarate conform prevederilor legale”, comunică Poliția de Frontieră.

Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional, în conformitate cu prevederile art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional.