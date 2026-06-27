VIDEO Un cetățean al R. Moldova, documentat pentru implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni

Activitatea unei grupări criminale organizate specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni a fost documentată de ofițerii IGPF din nordul țării, în cooperare cu ofițerii Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, informează Poliția de Frontieră.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și al activităților operative întreprinse, a fost obținută informația privind implicarea unui cetățean al R. Moldova, în vârstă de 59 de ani, în activitatea infracțională a grupului criminal organizat.

„Potrivit datelor acumulate, acesta avea rolul de transportator în cadrul schemei infracționale, facilitând deplasarea ilegală a cetățenilor ucraineni în scopul traversării clandestine a frontierei de stat și al eludării restricțiilor impuse în contextul mobilizării și războiului din Ucraina”, se arată în comunicat.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile competente din țara vecină, persoana vizată a fost reținută pe teritoriul Ucrainei în timp ce transporta ilegal șapte cetățeni ucraineni, ascunși într-un autocamion, în vederea facilitării migrației ilegale. Ulterior, în scopul eschivării de la răspunderea penală pe teritoriul Ucrainei, bărbatul ar fi traversat ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană.

„Ca urmare a acțiunilor de urmărire penală desfășurate de ofițerii de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii de investigație din cadrul Direcției regionale Nord, persoana a fost localizată pe teritoriul R. Moldova și documentată pentru acțiunile ilegale comise”, potrivit Poliției de Frontieră.

În prezent, sub conducerea Procuraturii raionului Rezina, sunt desfășurate acțiuni procesual-penale și măsuri speciale de investigație în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării și documentării altor membri ai grupului criminal organizat. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.