Benzina și motorina, tot mai ieftine: Cât vor costa carburanții în weekend?

Prețurile de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere principale au continuat să se reducă și pe parcursul acestei săptămânii, informează vineri, 26 iunie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

În aceste condiții, pentru perioada 27 iunie – 29 iunie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

• 27,44 lei/litru – pentru benzina COR 95 (– 0,11 bani);

• 24,56 lei/litru – pentru motorina standard (-0,22 bani).

Sursa: ANRE

Potrivit ANRE, reducerea prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale Platts la produsele petroliere, susținută de perspectivele privind un posibil acord în conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran, precum și de diminuarea riscurilor asociate tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, „una dintre cele mai importante rute mondiale pentru transportul petrolului”.