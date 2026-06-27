Meteorologii anunță maxime de până la 34°C sâmbătă, 27 iunie
Sâmbătă, 27 iunie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță temperaturi ridicate. Maximele în termometre vor ajunge până la +34 de grade Celsius.
În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 34°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 32°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai moderate, cu maxime de 30°C.
Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă
De asemenea, între 28 și 29 iunie se anunță cod galben de caniculă, în nordul și centrul țării, în timp ce la sud va fi valabil codul portocaliu.
Ulterior, pe 30 iunie și 1 iulie temperaturile se vor ridica, astfel încât în nordul și centrul țării va intra în vigoare codul portocaliu, iar la sud – codul roșu.
În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni:
- evitați expunerea directă la soare: Rămâneți la umbră și evitați deplasările sau activitățile fizice intense în aer liber în orele de vârf, mai ales între orele 11:00 și 18:00.
- hidratare corectă: Consumați suficientă apă și lichide pe parcursul zilei, chiar dacă nu simțiți senzația de sete. Evitați băuturile alcoolice, dulci sau cu multă cofeină, deoarece acestea pot contribui la deshidratare și îngreunează reglarea temperaturii corpului în perioadele cu temperaturi extreme.
- atenție maximă în mașină: Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme, nici pentru perioade scurte. Temperatura în interiorul unui vehicul poate crește rapid și periculos în doar câteva minute, chiar și cu geamurile ușor deschise, existând risc major de supraîncălzire, deshidratare severă și afectarea gravă a sănătății sau vieții. De asemenea, nu lăsați în interiorul mașinii obiecte sensibile la căldură (ex. dispozitive electronice, brichete, spray-uri sub presiune sau alte materiale inflamabile), deoarece acestea se pot deteriora, pot exploda sau pot deveni periculoase în condiții de temperaturi extreme.
- vestimentație și protecție: Purtați haine lejere, de culori deschise, pălării de soare, chipiuri și ochelari de protecție. Folosiți cremă cu factor de protecție solară.
- căutați locuri răcoroase: Dacă nu aveți aer condiționat acasă, mergeți în spații publice răcoroase sau la punctele de asistență organizate de autorități.
- siguranța la scăldat: Scăldați-vă doar în locuri amenajate și nu intrați brusc în apă după expunerea prelungită la soare.
- prevenirea incendiilor: Nu folosiți focul deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor sau zonelor cu vegetație uscată. Nu aruncați la întâmplare mucuri de țigară aprinse și evitați utilizarea echipamentelor care pot produce scântei în zonele cu risc. De asemenea, nu lăsați la soare obiecte din sticlă, oglinzi sau alte materiale reflectorizante, deoarece acestea pot concentra razele solare și pot favoriza izbucnirea unui incendiu.
- atenție și grijă față de persoanele vulnerabile: În perioadele de caniculă, este important să acordăm o atenție deosebită vecinilor mai în vârstă, persoanelor cu boli cronice sau celor cu nevoi speciale. Verificați periodic starea lor, asigurați-vă că au acces la apă potabilă, că locuința lor este suficient ventilată și că evită expunerea la soare în orele de vârf. Un simplu apel telefonic sau o vizită scurtă poate face diferența. În caz de necesitate, ajutați-i să își procure alimente sau medicamente și, dacă observați semne de disconfort sau stare de rău, încurajați solicitarea asistenței medicale. Solidaritatea și atenția comunitară pot preveni situații de risc și pot salva vieți în perioadele de temperaturi extreme.