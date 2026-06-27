Meteorologii anunță maxime de până la 34°C sâmbătă, 27 iunie

Sâmbătă, 27 iunie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță temperaturi ridicate. Maximele în termometre vor ajunge până la +34 de grade Celsius.

În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 34°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 32°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai moderate, cu maxime de 30°C.

Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă

De asemenea, între 28 și 29 iunie se anunță cod galben de caniculă, în nordul și centrul țării, în timp ce la sud va fi valabil codul portocaliu.

Ulterior, pe 30 iunie și 1 iulie temperaturile se vor ridica, astfel încât în nordul și centrul țării va intra în vigoare codul portocaliu, iar la sud – codul roșu.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni: