VIDEO Șeful Moldatsa, suspendat din funcție după o investigație ZdG | Proprietarul unei ferme din Beriozchi, condamnat la 20 de ani de închisoare | Deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova și Ucraina | Un nou mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

Șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa” a fost suspendat din funcție în urma unei investigații publicate de Ziarul de Gardă. Ce am descoperit în CV-ul său și cum și-a angajat iubita la întreprindere, aflați în această ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim și despre avertismentul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) pentru cetățenii R. Moldova și vă spunem ce pedeapsă a primit proprietarul unei ferme din satul Beriozchi pentru un omor comis în 2011.

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Moment istoric în parcursul european al R. Moldova. Cele 27 de state ale Uniunii Europene au deschis oficial primul cluster de negocieri cu R. Moldova și Ucraina. Se întâmplă la patru ani după ce cele două țări au depus cereri pentru a adera la familia europeană.

Marilena Raouna, ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru: „Deschiderea Clusterului 1 – „Valorile fundamentale” – în cadrul negocierilor de aderare marchează o etapă semnificativă în parcursul european al Republicii Moldova. Aș dori să vă felicit călduros pentru acest moment”.

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere: „Astăzi recunoaștem în mod oficial progresele în materie de reforme pe care Moldova le-a înregistrat în ultima lună. De asemenea, am pus la dispoziția Moldovei o listă de acțiuni privind reformele necesare pentru consolidarea unei justiții independente, combaterea criminalității organizate și a corupției, precum și pentru eficientizarea și transparentizarea achizițiilor publice”.

Alexandru Munteanu, prim-ministrul R. Moldova: „Deschiderea negocierilor privind clusterul I – „Valori fundamentale” face ca procesul de aderare să devină real și tangibil pentru cetățenii noștri. Aceasta demonstrează că aderarea nu este doar un vis sau încă o promisiune a politicienilor, ci că procesul a început și avansează. De asemenea, transmite un semnal important, și anume că integrarea europeană este un proces bidirecțional: Moldova își îndeplinește angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște și recompensează progresele înregistrate”.

După decizia de la Luxemburg, președinta Maia Sandu a subliniat că primul grup de capitole ale legislației europene se referă la „lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți”. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, negocierile de aderare au loc pe 33 de capitole, organizate în șase grupuri tematice. Grupul „Valori fundamentale” este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces.

O investigație a Ziarului de Gardă a dus la inițierea unei anchete și la suspendarea din funcție a directorului Întreprinderii de Stat Moldasta, Dumitru Vangheli. Ancheta ZdG a dezvăluit faptul că Vangheli, care are un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul prezentat la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în CV că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la Air Canada. Ambele informații au rămas însă neconfirmate, inclusiv după răspunsul oferit de Air Canada. Totodată, ZdG a constatat că Dumitru Vangheli și-a angajat și iubita la întreprindere, chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 2025. Tot Vangheli l-a angajat la Moldatsa și pe fostul judecător Nicolae Șova, care a picat de două ori evaluarea integrității. Vangheli a majorat și salariile unor angajați, unii șefi din întreprindere bucurându-se în 2025 de salarii de circa 100 de mii de lei lunar. Solicitat de ZdG să explice informațiile incluse în CV-ul său, Dumitru Vangheli a fost evaziv în răspunsuri, sugerând că ar fi participat la anumite „misiuni secrete”. La câteva ore după publicarea anchetei ZdG, Agenția Proprietății Publice a anunțat că Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcție și că a fost instituită o comisie de anchetă care va analiza situația, urmând să vină cu un raport în 30 de zile. Mai multe detalii la subiect aflați dintr-o anchetă publicată pe zdg.md.

Stepan Găină, bărbatul de 60 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, acuzat de omorul unui bărbat în 2011, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată pe 18 iunie de Judecătoria Căușeni. Conform procurorilor, în decembrie 2011, Stepan Găină l-ar fi omorât pe bărbat cu multiple lovituri în urma unui conflict legat de remunerarea pentru munca pe care victima o prestase în gospodăria agresorului. Stepan Găină ar fi îngropat cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, cu scopul de a ascunde urmele infracțiunii. Potrivit organelor de drept, în urma unui șir de măsuri speciale de investigație, inclusiv cu implicarea unor agenți sub acoperire, osemintele victimei au fost descoperite și ridicate în ianuarie 2026. Procurorii afirmă că au cerut aplicarea detențiunii pe viață, iar după examinarea motivării integrale a sentinței vor decide dacă vor depune apel. Potrivit Procuraturii Generale, pe numele lui Stepan Găină sunt investigate și alte cauze penale, aflate în prezent în derulare. Acesta este principalul suspect și într-un dosar privind răpirea și omorul unui consătean în vârstă de 61 de ani, caz ajuns în atenția publică după perchezițiile desfășurate în decembrie 2025.

Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova avertizează cetățenii că datele lor cu caracter personal sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse, cu scopul utilizării acestora în scheme de fraudă. Avertismentul vine în contextul unui val masiv de escrocherii telefonice, în urma cărora moldovenii continuă să piardă milioane de lei. Potrivit instituției, datele sunt obținute prin diverse metode, inclusiv din baze de date private comercializate ilegal pe Dark Web, baze de date extrase în urma compromiterii serverelor private, dar și din baza de date acumulată de „grupul criminal organizat Șor” în ultimii ani. Aceasta ar conține informații despre aproximativ 145 de mii de cetățeni ce și-au furnizat datele personale și care acum riscă să devină victime ale schemelor de escrocherie. Serviciul de Informații și Securitate avertizează că asemenea acțiuni nu reprezintă incidente izolate, ci fac parte din războiul hibrid desfășurat pentru subminarea stabilității naționale. SIS îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor pretinse companii care promit câștiguri rapide din investiții și să nu divulge parole ori alte informații de securitate prin telefon sau pe internet.

Irina Vlah, lidera partidului „Inima Moldovei”, și Anton Tregub, un coordonator rus al partidului politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună au fost incluși, împreună cu alte patru persoane, pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru acțiuni de destabilizare și subminare a proceselor democratice ale R. Moldova. Potrivit Consiliului European, o parte dintre persoanele sancționate de UE au fost implicate activ în operațiuni finanțate de Rusia, menite să perturbe alegerile parlamentare din septembrie 2025, prin coordonarea unor scheme de cumpărare a voturilor și a unor campanii de dezinformare. Irina Vlah susține că a fost inclusă pe această listă după ce ar fi solicitat conducerii UE „să examineze gravele abuzuri antidemocratice ale PAS”.

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne cu pedeapsa de 7 ani de închisoare cu executare, a decis Curtea de Apel Centru. De asemenea, rămâne în vigoare și pedeapsa aplicată complicelui său, Ion Andronache, care l-a ajutat să ascundă urmele accidentului rutier în urma căruia un copil de 14 ani a murit. Andronache s-a ales cu doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare. Cei doi inculpați au participat la ședința de la Curtea de Apel Centru prin videoconferință. Unul dintre avocații lui Ciochină a calificat decizia drept „ilegală” și a anunțat că va merge până la CtEDO pentru ca să-i facă dreptate clientului său. La rândul său, avocata lui Andronache susține că sentința aplicată clientului său reprezintă „o nedreptate”. De cealaltă parte, Dorin Podlisnic, avocatul mamei băiatului ucis de mașina la volanul căreia se afla Ciochină, spune că decizia instanței o va ajuta pe femeie să-și recapete liniștea.

Fostul executor judecătoresc George Boțan, cunoscut pentru implicarea sa în mai multe scheme controversate, a fost deferit justiției în dosarul privind moartea omului de afaceri Iurie Gundiuc. Acesta este învinuit de vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă soldată cu decesul fondatorului companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL. Potrivit procurorilor, pe 16 noiembrie 2023, aflându-se în fața unui bloc de locuințe din sectorul Centru al capitalei, pe fondul unor relații ostile, învinuitul i-ar fi aplicat omului de afaceri patru lovituri cu pumnul în zona feței. În urma agresiunii, victima a căzut pe carosabil și s-a lovit puternic la cap, decedând ulterior la spital. Conform procurorilor, George Boțan riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Trimiterea în judecată are loc la șapte luni după ce ZdG a publicat o anchetă pe acest subiect. Imaginile video filmate de o cameră de supraveghere din apropiere și analizate de ZdG redau momentul incidentului care a precedat decesul lui Iurie Gundiuc. Fostul executor judecătoresc a declarat anterior că nu se consideră vinovat de moartea omului de afaceri.

Un nou mandat de arestare a fost emis pe numele fostului deputat Ilan Șor, care în prezent se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă. Măsura a fost dispusă în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 milioane de dolari de la Banca de Economii și permite oamenilor legii să îl rețină dacă va fi localizat și predat R. Moldova. Conform procurorilor, Ilan Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea a 100 de milioane de dolari, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. În cadrul aceluiași dosar, în ianuarie 2024, Viorel Bârca, fost președinte interimar al Băncii de Economii, a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

Decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie de la Universitatea de Stat din Comrat au fost reținuți în urma unor percheziții, fiind vizați într-un dosar de corupere pasivă. Potrivit CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi cerut și primit mită de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. De asemenea, sunt investigate circumstanțele în care ar fi fost perfectate și comercializate lucrări de licență contra unor sume de bani, costul unei lucrări fiind estimat la aproximativ 10 mii de lei. Totodată, rectorul universității are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.

La câteva zile după ce forțele lui Putin au avariat o mănăstire din Kiev aflată în patrimoniul mondial UNESCO, armata rusă a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, un nou atac cu drone asupra orașului Dnipro. Potrivit autorităților militare ucrainene, o persoană și-a pierdut viața, iar cel puțin nouă au fost rănite. Între timp, armata ucraineană a efectuat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra rafinăriei de petrol din Moscova, unde a izbucnit incendii. De asemenea, a fost vizată și infrastructura energetică a capitalei ruse. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu și-a dorit războiul declanșat de Rusia, avertizând că, dacă „Ucraina va arde, va arde și Moscova”.

Igor Dodon este singurul șef de stat din istoria R. Moldova judecat pentru fapte penale din perioada mandatului la președinție. Statutul de inculpat în trei cauze penale, două dintre care sunt examinate în aceeași procedură, nu-l împiedică pe Igor Dodon să fie deputat și un promotor activ al intereselor Rusiei. Într-o nouă ediție a emisiunii Ora Dosarelor, Ziarul de Gardă vă prezintă detalii din cauzele penale în care figurează Igor Dodon.