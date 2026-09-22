VIDEO Ședința CSM. Examinarea cererii candidatei la funcția de judecător Ruxanda Panuș pentru înaintarea propunerii repetate de numire în funcție, amânată la solicitarea avocatului acesteia

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au convocat marți, 22 septembrie, în ședință. Aceștia au examinat mai multe subiecte, printre care Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 16:01 Ședința CSM a luat sfârșit.

UPDATE 15:59 A fost aprobată delegarea judecătorilor pentru participare la seminare, conferințe și cursuri de instruire.

UPDATE 15:55 CSM a prelungit cu 30 de zile termenul de depunere a cererilor la concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de inspector-judecător în cadrul Inspecţiei judiciare.

UPDATE 15:44 Examinarea cererii Ruxandei Panuș, candidată la funcția de judecătoare, pentru înaintarea repetată către președinta Maia Sandu a propunerii de numire în funcție a fost amânată pentru o ședință ulterioară, la solicitarea avocatului lui Panuș, fără începerea examinării în fond.

„Solicităm acordarea unui termen suplimentar de o lună. Noi nu avem absolut niciun interes de a tergiversa examinarea acestui subiect”, a spus avocatul lui Panuș.

„Înțeleg că este o procedură care durează de mult timp și vreau să mă credeți că eu sunt cea mai cointeresată ca ea să fie soluționată cât mai prompt”, a declarat Ruxanda Panuș.

„Plenul admite cererea de amânare și amână examinarea acestui subiect pentru o ședință ulterioară. A fost solicitat un termen de lună în interiorul căruia s-a menționat că se va reuși cu perfectarea accesului, dar și studierea materialelor respective”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 15:01 CSM a declarat inadmisibilă cererea înaintată de Serghei Mocanu privind retragerea Hotărârii CSM nr. 671/48 din 16 decembrie 2025.

UPDATE 14:46 În urma deliberării, CSM a acceptat Raportul privind reevaluarea externă a judecătorului Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

În raport s-a constatat că magistratul nu a promovat evaluarea externă. Astfel, acesta a fost eliberat din funcție și lipsit de dreptul la indemnizația unică de concediere.

„Se acceptă Raportul cu privire la reevaluarea externă a judecătorului Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și se constată nepromovarea evaluării.

Se eliberează din funcție judecătorul Vitalie Budeci, de la Judecătoria Chișinău (…). Se decade Vitalie Budeci din dreptul de a exercita funcția de judecător, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii. Se informează Autoritatea Națională de Integritate că Vitalie Budeci că n-are dreptul de a exercita funcțiile de demnitate publică, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

Se lipsește Vitalie Budeci de dreptul la indemnizație unică de concediere. Hotărârea poate fi contestată la CSJ în 15 zile de la notificare”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 13:16 CSM examinează Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Vitalie Budeci.

Comisia de evaluare a judecătorilor a propus nepromovarea pentru Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, după ce a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege.

UPDATE 13:10 Judecătoarele Natalia Costaș, Ecaterina Arseni și Alina Țihonschi au fost declarate învingătoare ale concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Dosarele magistratelor se remit Comisiei de evaluare a judecătorilor.

UPDATE 12:57 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 12:52 Consiliul le-a declarat câștigătoare ale concursului pe judecătoarele Veronica Jomiru-Niculiță și Alexandra Romanaș.

Media finală de concurs a candidaților:

Veronica Jomiru-Niculiță – 87, 63 de puncte

– 87, 63 de puncte Rosița Rusu – 82, 31 de puncte

– 82, 31 de puncte Constantin Chilian – 85, 08 puncte

– 85, 08 puncte Aurelia Cazacliu – 68, 88 de puncte

– 68, 88 de puncte Alexandra Romanaș – 87, 27 de puncte

„(…) Niciunul dintre judecătorii menționați nu are promovată procedura de evaluare, respectiv se remite Comisiei de evaluare a judecătorilor dosarele candidaților Veronica Jomiru-Niculiță și Alexandra Romanaș, învingători ai concursului la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru pentru a fi supuși evaluării conform legii (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 12:28 Membrii CSM au intrat în deliberare.

UPDATE 11:45 În fața membrilor CSM s-a prezentat Rosița Rusu, magistrată la Judecătoria Soroca.

ZdG a scris, în noiembrie 2025, despre un dosar pe care l-a examinat Rosița Rusu. Atunci, un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, a ajuns după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. ZdG a constatat atunci că, cu un cazier judiciar amplu, fiind învinuit inclusiv pentru că a amenințat cu toporul un polițist, toate cele patru dosare penale ale acestuia au fost examinate de aceeași magistrată.

„(…) Desigur că noi toți dorim să accedem în funcții, să mergem la curțile de apel atunci când depășim nivelul instanțelor de fond. În prezent, în urma acumulării unui stagiu per total de 16 ani, dintre care 9 ani în calitate de judecător, am considerat că pot să merg în cadrul unei curți de apel. Va fi mult mai interesant, așa sper eu, dacă o să ajung în această funcție (…)”, susține magistrata.

Sursa: captură foto CSM

UPDATE 11:08 Este audiată Alexandra Romanaș, judecătoare la Judecătoria Orhei.

„Unul dintre motivele care m-au determinat să-mi înaintez candidatura la funcția de judecător al Curții de Apel este de a avansa în cariera profesională. Activitatea mea de judecător, dar și activitatea de până a fi numită în această funcție m-a făcut să cred că am ajuns la un nivel de maturitate profesională care mi-ar permite să îndrăznesc să-mi propun propria persoană la funcția de judecător în cadrul unei instanțe ierarhic superioare (…)”, a spus ea.

UPDATE 10:56 Aurelia Cazacliu este audiată de CSM.

„Cred că este firesc pentru fiecare om ca atunci când ajunge la un alt nivel, speră și năzuiește să ajungă la altul. Acest lucru încerc și eu să fac, știind că am atâția ani de activitate în spate, o experiență destul de bogată în activitatea judecătorească. Pe parcursul activității mele am examinat cazuri de tot genul, cred că am reușit să iau decizii corecte în cauze foarte complexe. Nu trebuie să neg faptul că chiar și remunerația mai mare mă tentează”, a spus judecătoarea.

UPDATE 10:47 Este audiată Veronica Jomiru-Niculiță.

Întrebată de membra CSM, Livia Mitrofan, dacă mai are cauze civile în examinare, aceasta a răspuns: „mai am câteva cauze civile despre care vă spuneam că mi-au venit de la expertiză sau au fost suspendate în legătură cu un proces conex”.

UPDATE 09:53 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.

Constantin Chilian este primul judecător audiat.

„(…) Eu sunt judecător și respect rigorile și cerințele legii, iar legea face o diferență clară care cauze sunt urgente și care por fi examinate ulterior, respectiv, atât și în foaia mea de motivare, am scris că voi da prioritate dosarelor pentru care mai ales suntem condamnați la CtEDO, în special dosarele legate de litigiile în familie (…)”, a spus magistratul.

Sursa: captură foto CSM

UPDATE 09:50 A început ședința CSM.