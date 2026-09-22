LIVE TEXT Ședința Guvernului: declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic și înscrierea Arcului de Triumf în registrul bunurilor imobile a statului, pe agendă

Astăzi, 22 septembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agendă sunt incluse 13 proiecte de hotărâri, de lege și avize. Printre subiectele care vor fi examinate este declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, dar și înscrierea Arcului de Triumf în registrul bunurilor imobile a statului.

UPDATE 9:27 Membrii Guvernului au aprobat transmiterea spre aprobare către Parlament a proiectului de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor.

Conform notei de fundamentare, proiectul noii legi cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, precum și intervențiile aduse unor acte normative prevăd următoarele modificări:

revizuirea noțiunilor de „victimă” și „membrii familiei” pentru a include în mod expres și alte persoane afectate, conform standardelor internaționale;

reglementarea expresă a actelor prin care se conferă statutul de victimă, pentru a permite accesul la servicii și măsuri de sprijin într-un cadru juridic clar și accesibil;

accesul temporar la servicii de sprijin, prin acordarea posibilității de a accesa temporar servicii de consiliere/asistență psihologică, informațională și juridică, chiar și în lipsa unei plângeri penale sau a documentelor formale, pe baza unei declarații pe propria răspundere, pentru a răspunde nevoilor urgente;

sporirea garanțiilor procesuale ale victimelor, pentru a asigura protecția acestora în toate etapele procesuale;

evaluarea individuală a victimelor, în vederea stabilirii măsurilor necesare de sprijin;

referirea victimelor către servicii specializate, asigurând accesul rapid și facil la serviciile de suport; – simplificarea procedurii de solicitare a compensației financiare, prin eliminarea unor condiții și documente excesive;

flexibilizarea termenelor, prin recalcularea termenului de 3 ani pentru solicitarea compensației în cazuri de imposibilitate obiectivă a victimei sau în situațiile în care acțiunea civilă este disjunsă și examinată separat, precum și în cazurile în care făptuitorul nu este identificat;

asigură condiții egale de sprijin și pentru victimele persecutate de către structurile interne din regiunea transnistreană care se află în afara controlului efectiv al autorităților Republicii Moldova; – scutirea victimelor de la plata taxelor pentru actele executorului judecătoresc și spezele de executare, în vederea eliminării poverii financiare suplimentare precum și alte aspecte de îmbunătățire a cadrului normativ;

reglementarea procedurii de acordare a compensației financiare în cazuri transfrontaliere, atunci când plata se efectuează de către alt stat membru al Uniunii Europene.

UPDATE 9:20 Cabinetul de miniștri a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Potrivit proiectului de hotărâre, se va declara stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic la nivel național pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 26 septembrie 2026.

„E o furtună perfectă, sunt foarte mulți factori de risc care s-au materializat. Războiul din Golf care limitează exporturile din Qatar, distrugerea unor rafinării, seceta fără precedent. E o provocare foarte mare, noi nu le putem controla. Aici, recunosc, deși instinctele Guvernului au fost să fim foarte economicoși, în domenii în care trebuie să intervenim cred că trebuie să prevedem unele măsuri. În această iarnă va trebui să revedem iarăși acest mecanism, să ajutăm oamenii. Trebuie să revedem compensațiile pentru a ajuta un număr mai mare de gospodării. Iarna care vine va fi mai grea decât cea trecută la nivel de tarife”, a declarat în cadrul ședinței premierul Vasile Tofan.

„Pe perioada stării de urgență, se împuternicește Comisia Națională de Management al Crizelor să aprobe și să dispună măsuri obligatorii, temporare și proporționale, prin derogare de la actele normative în vigoare sau prin suspendarea aplicării unor prevederi ale acestora”, se arată în document.

În nota de fundamentare se menționează că necesitatea elaborării proiectului derivă din Raportul integrat privind situația de criză în sectoarele energetic și hidrologic, elaborat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, „document ce constată persistența și cumularea simultană a unor factori de risc externi și interni (geopolitici, securitatea aprovizionării cu energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, precum și factori hidrologici)”.