Comisia vetting propune nepromovarea reevaluării de către Vitalie Budeci

Comisia de evaluare a judecătorilor propune nepromovarea pentru Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, după ce a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege. Decizia finală va fi luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„În urma reevaluării dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia a constatat că judecătorul Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător al Curții de Apel Centru, nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al Comisiei vetting.

Raportul de reevaluare a fost transmis CSM, pentru examinare și adoptarea unei decizii, și a fost comunicat subiectului evaluării.

În cadrul evaluării inițiale, Comisia a ajuns la aceeași concluzie și a propus nepromovarea candidatului. Ulterior, CSM a dispus reevaluarea acestuia. Mai exact, șase membri ai CSM au votat pentru respingerea raportului negativ, în timp ce alți 5 membri – pentru aprobarea documentului.

Budeci și-a început cariera în 2015, când a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Chișiău, sediul Buiucani, pe un termen de 5 ani.

În 2020, la propunerea plenului Consiliului Superior al Magistraturi, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea acestuia în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În iunie 2024, CSM a aprobat transferul temporar la Curtea de Apel Centru a patru dintre cei opt judecători care au depus cereri, printre care și Budeci. Transferul a avut loc din 17 iunie, până la ocuparea a cel puțin 30 de funcții de judecător în cadrul instituției, funcții ce au devenit vacante după ce, în plin proces de reformă a sectorului justiției, 20 judecători de la Curtea de Apel Chișinău au depus cereri de demisie din funcție.