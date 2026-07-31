VIDEO Președinta Maia Sandu și prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, conferință de presă comună: „Credem în viitorul european al R. Moldova pentru că aveți o importanță mare în Europa”

Președinta Maia Sandu l-a primit vineri, 31 iulie 2026, la Reședința de stat, pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în R. Moldova. Oficialii susțin o conferință de presă comună.

„Mă bucur că azi putem să continuăm dialogul nostru la Chișinău. Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri ai țării noastre. În ultimii ani, sprijinul german a contribuit la securitatea R. Moldova, la întărirea capacității noastre de apărare și a rezilienței instituțiilor, la modernizarea economiei și la depășirea crizei energetice.



Acest sprijin este cu atât mai important acum când R. Moldova se pregătește să devină membră a Uniunii Europene. Avem un calendar ambițios, dar și realist. Avansăm rapid, ne dorim deschiderea negocierilor pe toate clusterele și vom continua să facem tot ce ține de noi pentru a implementa cu celeritate reformele necesare pentru aderare. Reforme de care vor beneficia în primul rând cetățenii noștri. Reiterez că nu ne așteptăm la scurtături și nici la excepții. Vrem un proces bazat pe merite, în care progresul fiecărui candidat să fie evaluat în funcție de reformele pe care le realizează. În actualul context geopolitic, viteza cu care reușim să apropiem R. Moldova de Uniunea Europeană este importantă pentru securitatea țării noastre, dar și pentru securitatea întregului continent”, a declarat președinta Maia Sandu.

Președinta R. Moldova a vorbit și despre legătura economică dintre țări.

„Am discutat astăzi și despre cum putem transforma relația politică foarte bună în mai multe investiții, locuri de muncă și oportunități de afaceri. În acest sens, am convenit asupra instituirii unei comisii interguvernamentale pentru cooperare economică între Republica Moldova și Bavaria. Este un pas firesc. Mai mult de jumătate din exporturile moldovenești către piața germană ajung în Bavaria, iar în 2025 exporturile noastre către acest land au crescut cu peste 50% față de anul precedent, ajungând la 73 de milioane de euro”, a mai spus Maia Sandu.

Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, și-a declarat sprijinul pentru R. Moldova în parcursul său european.

„Noi credem că avem nevoie de o Europă puternică, comună. R. Moldova nu este cea mai mare țară, dar este o țară importantă pentru că, din punct de vedere geostrategic, este într-o situație prin care are influență asupra Uniunii Europene și noi cunoaștem în ce direcție trebuie să meargă. Noi credem că Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană.

Noi vedem că, în comparație cu alții, lucrați foarte mult, foarte intens, și de aceea, din partea Bavariei, noi pledăm pentru ca aceste procese să fie nu mai rapide, dar să fie foarte corecte și juste, pentru că credem că R. Moldova aparține Uniunii Europene.

Credem în viitorul european al R. Moldova și vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră personal, pentru că aveți și o importanță mare în Europa, o influență mare, sunteți respectați acolo și oamenii sunt respectați, deci este o țară mare cu influență mare”, a spus prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder..

Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Potrivit Președinției, cooperarea cu Bavaria „deschide oportunități importante în acest sens”, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze.