Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, vine, în premieră în R. Moldova – se va vedea cu președinta Maia Sandu

Președinta Maia Sandu îl va primi vineri, 31 iulie 2026, la Reședința de stat, pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în R, Moldova, informează Președinția într-un comunicat.

Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Potrivit Președinției, cooperarea cu Bavaria „deschide oportunități importante în acest sens”, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze.

„Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, recunoscută pentru industria auto, tehnologiile avansate și capacitatea de inovare”, se arată în comunicat.

După întrevedere, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Markus Söder vor susține o conferință de presă comună,