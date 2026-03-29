VIDEO Patru autospeciale de ambulanță și un microbuz au fost cuprinse de flăcări în parcarea adiacentă unui service auto

Pe 28 martie, în jurul orei 20:20, Ispectoratul General al Poliției a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei. La fața locului, oamenii legii au constatat că incendiul a cuprins parcarea adiacentă unui service auto.

În urma incendiului, un microbuz și patru autospeciale de ambulanță au fost afectate de flăcări, unele dintre vehicule fiind grav deteriorate.

„Potrivit investigațiilor preliminare, incendiul a izbucnit din zona microbuzului, iar versiunea de bază în cadrul anchetei indică un scurtcircuit electric la microbuz, care fusese adus anterior pentru reparație și prezenta probleme electrice.

În urma analizei secvențelor video de pe camerele de supraveghere, dar și din declarațiile persoanei care asigură paza teritoriului, persoane străine nu au fost observate în respectiva locație”, scrie Poliția.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, precizează IGP.