Grav accident la Ștefan Vodă: pasagerul a decedat pe loc, iar șoferul a părăsit locul faptei

Pe 29 martie dimineață, în jurul orei 05:15, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în satul Slobozia din raionul Ștefan Vodă, soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani. Șoferul a fugit de la fața locului, potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 31 de ani, care conducea un Mercedes înmatriculat în alt stat, cu volan pe dreapta, având în calitate de pasager un alt bărbat de 44 de ani, ar fi pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive.

„Autoturismul a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac, ulterior fiind proiectat în alt copac. În urma impactului, pasagerul a decedat pe loc”, potrivit Poliției.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, însă a fost ulterior identificat de polițiști și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Acesta a refuzat testarea alcoolscopică și prelevarea probelor biologice. Poliția întreprinde acțiuni în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.