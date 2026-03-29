În mai multe zone din țară se înregistrează ploi. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi și pietoni

În mai multe zone din țară se înregistrează precipitații sub formă de ploaie, ceea ce creează condiții dificile de circulație și crește riscul producerii accidentelor rutiere, potrivit Poliției Naționale.

În acest context, Inspectoratul General al Poliției vine cu recomandări pentru șoferi.

Pentru siguranță:

reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum;

păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față;

evitați frânările și manevrele bruște;

utilizați luminile de întâlnire și pe timp de zi;

asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre.

„Pietoni, traversați doar prin locuri permise și asigurați-vă că vi se cedează trecerea”, îndeamnă Poliția.

Cum va fi vremea

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 29 martie, temporar va ploua, izolat sunt prognozate ploi puternice. Luni, 30 martie, pe arii extinse va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sectorul de nord. Minimele nocturne vor oscila între +3..+9°C. Maxime diurne vor varia între +9..+14°C.