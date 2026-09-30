VIDEO Explozie auzită în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești

În seara de 30 septembrie, Poliția anunță că a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic, asemănător unei explozii, în apropierea localității Brănești din raionul Orhei. Cu puțin timp înainte, Ministerul Apărării a informat despre un obiect neautorizat a traversat frontiera la ora 20:45 și care a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, Orhei.

La fața locului au fost orientate serviciile specializate, pentru verificarea circumstanțelor și stabilirea tuturor aspectelor cazului.

„Preliminar, în zona respectivă a fost localizat un obiect, în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești. Acesta ar fi explodat.

Obiectul a fost localizat în imediata apropiere a traseului. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, comunică Poliția.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de eventuale obiecte sau fragmente necunoscute și să apeleze imediat Serviciul 112.

Potrivit Ministerului Apărării, în seara de 30 septembrie, un obiect neautorizat a traversat frontiera la ora 20:45 din direcția loc. Șerșenți, regiunea Vinița, Ucraina spre proximitatea localității Slobozia Rașcov, segmentul transnistrian. Ulterior, acesta s-a îndreptat spre localitatea Țipova, raionul Rezina.

Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, Orhei.