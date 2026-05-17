Satoshi, pe locul 8 la Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”

Satoshi s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată în seara de 16 mai la Viena, după ce a reprezentat R. Moldova cu piesa „Viva, Moldova!”, scrie ZdGust.

Artistul a cântat al 16-lea și a concurat alături de reprezentanții altor 24 de țări pentru trofeul Eurovision 2026. Rezultatul final – 226 de puncte a fost stabilit în baza votului publicului și al juriilor naționale.

Satoshi a fost ales să reprezinte Republica Moldova la Eurovision 2026 în urma selecției naționale organizate de Teleradio-Moldova. Piesa „Viva, Moldova!” a devenit rapid una dintre cele mai discutate melodii ale ediției, acumulând reacții și susținere atât în țară, cât și în diaspora.

În prima semifinală a concursului, desfășurată pe 12 mai, artistul a deschis show-ul și a reușit să obțină unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru marea finală. Alături de Republica Moldova, în finală s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Finala Eurovision 2026 a reunit 25 de țări, iar reprezentanta Bulgariei a fost desemnată câștigătoarea în urma punctajului cumulat oferit de juriile naționale și de telespectatori.