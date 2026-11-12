VIDEO Doi polițiști, transportați la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident. A fost pornită o anchetă

Doi angajați ai Poliției au fost transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier produs pe strada Sarmizegetusa din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, mașina de poliție, care se deplasa la o chemare cu semnalele sonore și luminoase activate, a fost tamponată de un BMW, scrie Inspectoratul General al Poliției.

Conform Poliției Capitalei, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul BMW-ului, la ieșirea din curtea unui imobil, nu ar fi acordat prioritate autospecialei.

În urma impactului, mașina de poliție a fost proiectată într-un alt mijloc de transport. Cei doi polițiști au fost preluați de ambulanță și transportați la spital.

Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului, scrie IGP.