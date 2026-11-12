Un militar rus de rang înalt, ucis într-o explozie produsă în mașina sa, la Sankt Petersburg. Este al doilea incident de acest fel în ultimele trei luni

Un militar rus de rang înalt a murit în dimineața zilei de 12 noiembrie, după ce mașina în care se afla a explodat în cartierul Slavianka din Sankt Petersburg. Potrivit publicației ruse „Fontanka”, în automobil se afla un colonel din cadrul Forțelor Armate ale Rusiei. Dispozitivul exploziv ar fi fost fixat sub mașină și detonat de la distanță în momentul în care militarul ieșea din curtea blocului.

Potrivit publicației „78”, explozia s-a produs în apropierea unui magazin „Lenta” și a unei benzinării „Tatneft”, pe șoseaua Kolpinskoe. După incident, circulația pe șosea a fost restricționată, iar la fața locului au intervenit serviciile de urgență.

Până la momentul publicării informației, reprezentanții organelor de drept și ai Ministerului rus al Apărării nu au comentat oficial incidentul.

Potrivit presei ruse, victima ar fi fost maiorul Serghei Secikov, care activa în cadrul Regimentului 332 separat de elicoptere al Gărzii. Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a acuzat anterior această unitate că ar fi participat la atacuri cu rachete și bombe asupra populației civile din regiunile Sumî și Harkiv.

Acesta este al doilea caz de explozie a unui automobil în care se afla un militar rus, produs în cartierul Slavianka în ultimele trei luni. Pe 27 august, o mașină în care se afla un locotenent-colonel din cadrul unei unități a Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene a explodat. Militarul a murit la fața locului, iar soția acestuia a fost transportată la spital în stare gravă.

Alte explozii în care au fost vizați militari ruși

Anterior, în luna august, alți doi militari ruși au murit în urma unor explozii. Pe 13 august, la Sevastopol, a murit căpitanul de rangul întâi al Flotei Militare Ruse, Robert Șageev, după ce automobilul în care se afla a explodat. Înainte de anexarea Crimeii de către Rusia, acesta ar fi activat în Forțele Navale ale Ucrainei și ar fi comandat singurul submarin ucrainean, „Zaporizhzhia”.

Un alt incident a avut loc pe 1 august, într-un restaurant din Moscova, unde o explozie s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 19 răniți. Potrivit publicației citate, una dintre posibilele ținte ale atacului ar fi fost generalul Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, pe care autoritățile ucrainene îl acuză de implicare în crimele comise la Bucea.