LIVE TEXT Zelenski spune că Trump a aprobat definitiv acordarea către Ucraina a licențelor pentru producerea rachetelor Patriot. Război în Ucraina, ziua 1675

UPDATE 14:20 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în cadrul ultimei întâlniri cu Volodimir Zelenski că a luat decizia finală de a aproba acordarea Ucrainei a licențelor pentru producerea de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Președintele Ucrainei a făcut această declarație ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, potrivit hromadske.

„Există înțelegeri concrete. Președintele Trump a subliniat în cadrul ultimei întâlniri cu mine că «da, am luat decizia finală, iar Ucraina va primi licențe pentru producerea rachetelor Patriot»”, a transmis Zelenski, citându-l pe Trump.

UPDATE 12:30 În regiunea Sumî, două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești. Salvatorii au lichidat incendiile provocate de loviturile rusești.

Sumî și comunitatea Sădivska s-au aflat sub atacul forțelor ruse. Salvatorii au intervenit simultan în două locații. Au fost avariate gospodării private, automobile și o clădire nerezidențială. Au izbucnit incendii și a existat riscul extinderii acestora.

Din cauza amenințării unor atacuri repetate, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au suspendat temporar intervențiile.

În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 11:15 În regiunea Odesa: în urma atacurilor rusești, o femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Odesa, a fost avariată clădirea unui terminal poștal, care s-a mai aflat anterior în vizorul forțelor ruse. În alte locații au fost avariate spații de depozitare și a izbucnit un incendiu.

În oaraș, în urma atacului rusesc, a izbucnit un incendiu într-o casă de locuit privată.

„Intervenția pompierilor a fost îngreunată semnificativ de alertele aeriene care au fost declanșate în mod repetat. În prezent, toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit peste 140 de salvatori.”

UPDATE 10:00 În noaptea de 25 septembrie, începând cu ora 18:00 pe 24 septembrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 295 de drone de atac de tip Shahed, dintre care 52 au fost propulsate cu reacție, precum și cu drone de tip Gerbera, „Bandero”/„Dan-T” și drone-imitație de tip „Parodia”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo – Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar din Donețk și Republica Autonomă Crimeea, din zona Hvardiiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 07:30, apărarea antiaeriană a doborât sau bruiat 267 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale forțelor ruse în 16 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte și ale fragmentelor acestora în alte patru locații.

UPDATE 09:00 În noaptea de 25 septembrie, dronele ucrainene au atacat Voronej, Perm, Ulianovsk și și Novoșahtinsk din regiunea Rostov. Au fost avariate întreprinderi industriale și rafinării, scrie Meduza.

În Voronej a fost atacată întreprinderea „Voronejsintezkaucuk”, scrie Astra. Potrivit șefului regiunii, Alexandru Gusev, în urma atacului cu drone asupra orașului Voronej, patru persoane au fost rănite, iar mai multe autovehicule, fațadele clădirilor rezidențiale și „câteva” clădiri nerezidențiale și industriale au fost avariate.

În Perm, a fost atacată întreprinderea „Lukoil-Permnefteorgsintez”. Guvernatorul Dmitri Mahonin a anunțat un „atac asupra unui obiectiv industrial”. Conform informațiilor sale, nu au fost înregistrate victime.

În Ulianovsk, dronele ucrainene au lovit întreprinderea „Zavod Iskra”, unde se proiectează și se produc componente electronice, inclusiv în scopuri militare. Șeful regiunii, Alexei Ruskih, a declarat că opt persoane au fost rănite, printre care și un copil.

În regiunea Rostov, rafinăria din Novoșakhtinsk a fost ținta atacului. Din acest motiv, potrivit guvernatorului regiunii Rostov, Iurii Slyusar, întreprinderea și-a întrerupt activitatea.