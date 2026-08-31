VIDEO Ambasadoarea UE în R. Moldova a recitat, în premieră, o poezie în limba română

De Ziua Limbii Române, Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, a recitat, pentru prima dată, niște versuri în limba română. Este vorba despre poezia „Mama”, scrisă de fiica sa, Julia Piórko Bermig, și adaptată în limba română de Paula Erizanu.

„Limba maternă înseamnă familie și rădăcini, identitate și emoție. Este una dintre legăturile care ne apropie de cei dragi, de generațiile care ne-au precedat și de cei care vin după noi”, se arată în mesajul transmis de Delegația UE în R. Moldova.

Luni, 31 august, în R. Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române. În acest an, se împlinesc 37 de ani de când pe teritoriul fostei RSSM, Sovietul Suprem al fostei republici sovietice a votat instituirea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină.