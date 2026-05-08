Victor Osipov va rămâne în continuare în arest preventiv: Curtea de Apel a menținut încheierea Judecătoriei Chișinău

Curtea de Apel Centru a menținut în vigoare încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prelungind, astfel, deținerea în arest preventiv a ex-viceprim-ministrului pentru reintegrare, Victor Osipov, vizat în dosarul „Duty-free”. Decizia a fost luată pe 7 mai, potrivit avocatului lui Osipov, Victor Munteanu.

Apărătorul fostului viceprim-ministrulu pentru reintegrare a numit decizia „un act repetat de injustiție”, având în vedere că „apărătorii au prezentat probe documentare ce-l disculpă, practic, pe învinuit, iar acesta are o reputație exemplară și se declară absolut disponibil pentru conlucrarea cu ancheta”.

Munteanu a afirmat că Instanța de Apel a respins demersul ca Victor Osipov să participe personal la ședință, numind hotărârea „o încălcare a drepturilor lui procesuale“.

La sfârșitul lunii aprilie, judecătorii au prelungit arestul preventiv cu 30 de zile în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și a fostului vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, vizați în dosarul „Duty-free”. Considerat un apropiat al lui Plahotniuc, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost reținut pe 24 martie, în dosarul „Duty-free”, după ce anterior fusese reținut și apoi eliberat într-un alt dosar.

Potrivit acuzării, Andronachi, împreună cu alți complici, ar fi facilitat deschiderea magazinelor „Duty-free” în regiunea transnistreană și ar fi fost implicat în mai multe scheme de contrabandă. În același dosar a fost reținut, în martie, și fostul vicepremier Victor Osipov care are statut de învinuit pentru abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, schema infracțională ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei în ceea ce privește valoarea drepturilor de import.

Fostul vicepremier pentru reintegrare în Guvernul Filat, Gaburici și Streleț și fost manager de campanie electorală a democraților în 2014, Victor Osipov, fiind învinuit de abuz în serviciu.

Pe 6 mai, Victor Osipov a venit cu o nouă declarație făcută prin intermediul avocaților săi, în care i-a cerut noului procuror general, Alexandru Machidon, „să preia în regim de urgență examinarea încălcării grave a drepturilor” sale, susținând în continuare că pledează nevinovat. Totodată, acesta califică măsura preventivă drept „abuzivă și inutilă într-o cauză, în care investigarea durează de peste 10 ani” și spune că este „deschis” și cooperează cu organul de urmărire penală.