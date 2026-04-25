LIVE TEXT Guvernul ucrainean va oferi sprijin orașului Dnipro după atacul masiv al Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1522

UPDATE 18:00 Cabinetul de miniștri va oferi sprijin orașului Dnipro, care a fost vizat de un atac combinat rusesc la scară largă în noaptea și în timpul zilei de 25 aprilie, soldat cu cinci morți și peste 40 de răniți, transmite Ukrinform.

Potrivit prim-ministrei Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, 13 situri civile au fost avariate în oraș, iar cel puțin 27 de clădiri rezidențiale au suferit diferite grade de distrugere. Două grădinițe și o clinică ambulatorie au fost, de asemenea, afectate, în timp ce evaluarea pagubelor este în curs de desfășurare.

„Guvernul va oferi sprijinul necesar orașului Dnipro. Am instruit Ministerul Dezvoltării, împreună cu autoritățile locale, să evalueze urgent necesitatea asistenței statului”, a declarat prim-ministra, Iulia Svîrîdenko.

Rapoartele anterioare indicau că forțele ruse au efectuat un atac combinat masiv asupra orașului Dnipro în noaptea de 25 aprilie, urmat de un alt atac în timpul zilei, care a avariat o clădire rezidențială, a ucis o persoană și a rănit alte șapte. Actualizări ulterioare au indicat că numărul răniților a crescut la 46.

Sursa: Ukriform Sursa: Ukriform Sursa: Ukriform Sursa: Ukriform

UPDATE 16:15 Rusia a pierdut aproximativ 1 324 690 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 25 aprilie.

Numărul include 1230 de victime pe care forțele ruse le-au suferit în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11 892 de tancuri, 24 458 de vehicule blindate de luptă, 91 422 de vehicule și rezervoare de combustibil, 40 635 de sisteme de artilerie, 1753 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1353 de sisteme de apărare aeriană, 435 de aeronave, 349 de elicoptere, 255 862 de drone, 33 de nave și ambarcațiuni și două submarine.

Statul Major General al Ucrainei nu și-a dezvăluit propriile pierderi în timpul invaziei la scară largă, invocând secretul operațional.



Rapoartele independente ale grupurilor de experți occidentale sunt de acord că numărul victimelor rusești depășește semnificativ pierderile Ucrainei.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 afirma că Ucraina a suferit probabil între 500 000 și 600 000 de victime între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care se crede că între 100 de mii și 140 de mii au fost ucise în acțiune.

UPDATE 14:00 Cinci morți și 34 de răniți, printre care doi copii, Serviciul pentru Situații de Urgență a raportat bilanțul atacurilor rusești din timpul nopții și dimineții asupra orașului Dnipro.

Dimineața a avut loc un nou atac asupra unui bloc de locuințe din același cartier care fusese lovit în cursul nopții. În urma acestei lovituri, o persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite.

La fața locului continuă operațiunile de căutare și salvare, iar echipele lucrează la înlăturarea dărâmăturilor.

UPDATE 12:05 Doi morți și șapte răniți în urma atacului nocturn al Rusiei asupra a trei raioane din regiunea Cernihiv, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

La Nijîn, în urma bombardamentelor rusești, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Salvatorii au lichidat incendiile izbucnite la locurile impactului.

În comunitatea Horodnea, în urma loviturilor cu drone asupra sectorului privat, au fost rănite 5 persoane.

În comunitatea Snovsk, din cauza atacurilor rusești, au ars locuințe, anexe gospodărești și automobile, toate incendiile fiind stinse.

„Intervențiile au fost îngreunate de amenințarea constantă a unor atacuri repetate, astfel că salvatorii au fost nevoiți să se adăpostească de mai multe ori.”

UPDATE 11:10 Rusia a atacat regiunea Odesa. În urma loviturilor, au fost distruse trei case de locuit cu un singur nivel, o anexă gospodărească (care a luat foc ulterior) și 7 automobile.

Salvatorii au lichidat incendiul.

Conform informațiilor preliminare, 2 persoane au fost rănite.

UPDATE 10:05 Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului Dnipro, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Au fost avariate locuințe, întreprinderi și un obiectiv de infrastructură industrială. Au izbucnit incendii.

Un bloc de locuințe cu 4 etaje a fost parțial distrus.

Preliminar, 14 persoane au fost rănite, dintre care un copil. Salvatorii au evacuat 30 de persoane, inclusiv 5 copii.

„Este posibil ca sub dărâmături să se afle oameni.Operațiunile de căutare și salvare continuă.”

De asemenea, la fața locului lucrează psihologi, care oferă asistența necesară oamenilor.

UPDATE 9:30 În noaptea de 25 aprilie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică ale Ucrainei, folosind drone de atac, rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

Direcția principală a atacului a fost orașul Dnipro. De asemenea, au fost vizate regiunile Harkiv, Cernihiv, Sumî, Odesa și Kiev.

În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au înregistrat 666 de mijloace de atac aerian (47 de rachete și 619 UAV-uri):

12 rachete balistice Iskander-M/S-400 (zone de lansare – Millerovo, Kursk, Eisk, Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din Crimeea);

29 rachete de croazieră Kh-101 (lansate din zona Mării Caspice);

1 rachetă de croazieră Iskander-K (regiunea Breansk, Federația Rusă);

5 rachete de croazieră „Kalibr” (lansate din Marea Caspică);

619 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, lansate din direcțiile: Breansk, Kursk, Oriol, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Hvardiiske, Ciauda (Crimeea ocupată temporar), dintre care aproximativ 400 au fost „Shahed”.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 610 ținte – 30 de rachete și 580 de drone de diferite tipuri:

26 rachete de croazieră Kh-101;

4 rachete de croazieră „Kalibr”;

580 UAV-uri inamice de diverse tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale 13 rachete și 36 de drone de atac în 23 de locații, precum și căderi ale resturilor de drone doborâte în 9 locații. Informațiile privind alte patru rachete sunt în curs de clarificare, neexistând încă date despre impactul acestora.