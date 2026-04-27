Putin promite Iranului că Rusia „va face totul” pentru a readuce pacea în Orientul Mijlociu

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit luni, 27 aprilie, la Sankt Petersburg pe ministrul Afacerilor Externe din Iran Abbas Araghchi. Liderul de la Kremlin a promis că Rusia „va face totul” pentru a reinstaura pacea în Orientul Mijlociu, potrivit Ria Novosti.

„Rusia va face tot ceea ce este în interesul Iranului și al altor țări din regiune pentru ca pacea în Orientul Mijlociu să se instaureze cât mai repede posibil, a subliniat șeful statului”, a spus șeful statului, citat de presa de stat rusă.

Araghchi întreprinde un turneu diplomatic pentru a atrage susținători în războiul Iranului împotriva Statelor Unite și a Israelului. Acesta a declarat că „poporul iranian a reușit, prin curajul său, să reziste agresiunii Statelor Unite și va reuși să reziste”.

Moscova rămâne principalul sprijin pentru Teheran, în condițiile în care părțile în conflict afișează poziții inflexibile, observă AFP.

Iranul a transmis Statelor Unite o propunere care prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz și încetarea războiului. Totodată, Teheranul sugerează amânarea negocierilor privind programul său nuclear pentru o etapă ulterioară. Informația a fost relatată de Axios, cu referire la surse.

Potrivit portalului, noua propunere a fost transmisă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, în timpul discuțiilor desfășurate la Islamabad, în weekendul 25–26 aprilie. Documentul ar prevedea fie prelungirea încetării focului pe termen lung, fie un acord privind încheierea definitivă a războiului.

Strâmtoarea Ormuz este blocată de Iran de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, situație la care s-a adăugat ulterior și blocada navală a porturilor iraniene impusă de Statele Unite.