ULTIMĂ ORĂ Fostul vicepremier Victor Osipov, reținut de PCCOCS fiind bănuit de abuz de serviciu
Fostul vicepremier pentru reintegrare în Guvernul Filat, Gaburici și Streleț și fost manager de campanie electorală a democraților în 2014, Victor Osipov, a fost reținut de oamenii legii marți, 24 martie, spun sursele ZdG. Acesta este bănuit de abuz de serviciu.
UPDATE 20:20 PCCOCS a confirmat pentru ZdG reținerea lui Osipov, menționând că acesta a fost reținut în același dosar în care a fost tot marți reținut fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi: „Pe linga fostul deputat din Legislativul care-și încheiase mandatul în 2019, procurorii PCCOCS au reținut în același dosar și un fost vicepremier din aceeași perioadă, cu statut de învinuit pentru abuz de serviciu”.
Știrea inițială:
Osipov a fost reținut de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în seara zilei de marți, în jurul orei 19:00, iar ulterior a fost plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Direcției de Poliție
Am încercat să obținem o confirmare de la PCCOCS, dar până la momentul publicării știrii nu am obținut vreun răspuns.
Pe 24 martie fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), într-un dosar ce vizează crearea și conducerea unei organizații criminale.
Detalii despre Osipov
În anul 2005, Osipov a devenit consilierul al fracțiunei parlamentare Alianța „Moldova Noastră” (AMN) și a ocupat funcția pâna în 2009. La alegeri parlamentare din aprilie 2009 a fost ales deputat în parlament din partea Alianței Moldova Noastră.
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 4-V din 25 septembrie 2009 a fost numit în funcția de viceprim-ministru al Republicii Moldova.
La congresul VIII al Alianței „Moldova Noastră” desfășorat la 12 decembrie 2009, Victor Osipov a fost ales în calitate de prim-vicepreședinte al AMN.
A candidat la funcția de deputat și la alegeri parlamentare 2010 din partea AMN (nr.2 în listă). AMN nu a depășit pragul electoral de 4%, acumulînd numai 2,05% de voturi valabil exprimate.
La 9 martie 2011 Victor Osipov și-a anunțat retragerea sa din activitatea politică, implicit, din funcția de prim-vicepresedinte al Alianței „Moldova Noastră”. Peste o lună, partidul Alianța „Moldova Noastră” a fuzionat cu Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM).
În perioada 2009 – 2011 a fost viceministru pentru reintegrare în Guvernul Filat.
La 2 iulie 2014, Victor Osipov a devenit managerul campaniei electorale a Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din toamna anului 2014.
Din 18 februarie 2015 până 2016 a fost viceprim-ministru al Republicii Moldova în Guvernul Gaburici și apoi în Guvernul Streleț.
În luna martie 2015 Osipov a fost numit în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria.