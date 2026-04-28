Cum a ajuns condamnată în R. Moldova Nina Popova, soția unui militar rus, predată în schimbul ofițerilor SIS

Nina Popova, soția unui militar rus, originară din Federația Rusă, predată împreună cu Alexandru Bălan în schimbul a doi ofițeri SIS, a fost condamnată în octombrie 2025 la un an de închisoare în Republica Moldova pentru că a încercat să corupă un angajat din cadrul Poliției de Frontieră pentru a-i facilita accesul în R. Moldova.

Potrivit comunicatului Președinției, Nina Popova ar fi acționat „împotriva statului R. Moldova”.

Conform presei ruse de stat TASS, cu referire la FSB, relatează că Nina Popova este „soția unui militar rus”, care potrivit Zona de Securitate face parte din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse ce staționează ilegal în regiunea transnistreană.

Nina Popova și Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS, acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, care a fost grațiat pentru a putea părăsi țara, au fost obiectul unui schimb, care s-a soldat că eliberarea a doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă.

Condamnată la un an de închisoare pentru corupere activă

Potrivit sentinței pronunțate în octombrie 2025, Nina Popova a fost condamnată la un an de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei și aplicarea unei amenzi de 200 de mii de lei. Aceasta ar fi urmat să fie expulzată de pe teritoriul R. Moldova după executarea pedepsei, adică în toamna 2026.

Conform sentinței, pe 3 iulie 2025, Nina Popova a zburat din Istanbul în R. Moldova. După ce a fost informată de către polițiștii de frontieră din cadrul PTF Aeroportul Internațional Chișinău despre interdicția de a intra pe teritoriul R. Moldova, aceasta a plasat 300 de dolari în pașaport, încercând să influențeze un angajat al PTF AIC pentru a-i facilita accesul liber pe teritoriul țării.

În ședința de judecată, Nina Popova nu și-a recunoscut vinovăția și a declarat că la venit în R. Moldova la invitația unei prietene, numele cărei nu a dorit să-l comunice. Ea a mai declarat că urma să meargă în regiunea transnistreană, cu scop turistic, pe o perioadă de 7 zile.

Eliberarea ofițerilor SIS, aflați în captivitate în Rusia, parte a unui schimb amplu negociat de SUA

Schimbul de deținuți, în urma căruia doi ofițeri SIS au fost eliberați din Rusia, face parte dintr-un schimb amplu negociat de SUA și Belarus. Potrivit The Washington Post, în urma schimbului au fost eliberați în total 10 deținuți, pe fondul eforturilor liderului autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, de a îmbunătăți relațiile cu Occidentul, au declarat marți, 28 aprilie, oficiali din ambele țări.

Acest schimb este cel mai recent dintr-o serie de eliberări de prizonieri negociate de SUA, care au marcat o consolidare a relațiilor dintre Minsk și Occident pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, scrie sursa citată.

Serviciul de presă al președinției din Belarus a declarat că negocierile au implicat serviciile de informații din șapte țări.