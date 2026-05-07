BNM a majorat rata de bază. Urmează o creștere imediată a dobânzilor la valorile mobiliare de stat și o creștere a ratelor la credite

Banca Națională a Moldovei (BNM) a majorat rata de bază la 6,5% anual. Decizia a fost aprobată prin vot unanim de Comitetul executiv al BNM în cadrul ședinței din 7 mai, conform unui comunicat de presă emis de instituție.

Decizia, potrivit BNM, a fost luată „din necesitatea configurării politicii monetare de natură să atenueze presiunile la adresa procesului inflaționist”, în contextul efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor internaționale la energie, alimente și materii prime.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent, „Expert Grup”, Adrian Lupușor, a declarat că „ne așteptăm la o creștere imediată a dobânzilor la valorile mobiliare de stat și o creștere a ratelor la credite”.

Instituția avertizează că „rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului 2026 va depăși limita superioară” a coridorului stabilit în jurul țintei de 5%. BNM estimează că inflația medie anuală va constitui 7% în 2026 și 5,8% în 2027, prognoza fiind revizuită în creștere față de raportul precedent asupra inflației.

În acest context, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost stabilită la nivelul de 6,5 la sută anual. Totodată, BNM a stabilit rata dobânzii la creditele overnight la 8,5% anual, la operațiunile repo – la 6,75%, iar la depozitele overnight – la 4,5%.

„Decizia BNM de majorare a ratei de bază este orientată spre combaterea presiunilor inflaționiste, a efectelor de runda a doua de la șocurile de ofertă și ancorarea așteptărilor inflaționiste cu scopul readucerii ratei anuale a prețurilor de consum în coridorul de variație de la ținta inflației”, se arată în comunicatul instituției.

BNM susține că va continua să monitorizeze evoluțiile economice interne și externe și că este pregătită „să utilizeze, la necesitate, instrumentele de care dispune” pentru menținerea stabilității prețurilor.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent, „Expert Grup”, Adrian Lupușor, a explicat că decizia BNM „are o logică clară”, mai ales că mandatul BNM „este anume țintirea nivelului inflației în coridorul de, în timp ce creșterea economică este obiectivul Guvernului”.

„Nu există lucru mai simplu decât de a critica deciziile băncii centrale de majorare a ratei de bază în condițiile unei situații economice precare (valabil pentru orice țară). (…) Totuși, nu pot înțelege de ce eforturile BNM de a tempera anume AȘTEPTĂRILE inflaționiste se rezumă la decizii mecanice de majorare a ratei de refinanțare și nu sunt susținute de o comunicare mai proactivă la acest subiect. O comunicare mai eficientă ar permite chiar o creștere mai modestă a ratei de bază (să zicem cu doar 0,5%), dacă o asemenea decizie era acompaniată de un îndemn clar din partea BNM pentru mediul de afaceri și populație de a nu lua decizii financiare pripite/ în grabă, de a aștepta consumarea șocului inflaționist care este unul TEMPORAR și de a nu alimenta spirala așteptărilor inflaționiste. Altă nedumerire este de ce această decizie vine atât de târziu, după 2 luni de la declanșarea crizei energetice din Orientul Mijlociu, atunci când era clar că vorbim de un șoc inflaționist extern clar care poate alimenta efecte de runda a doua și așteptări inflaționiste evidente. Cât ține de efecte, ne așteptăm la o creștere imediată a dobânzilor la valorile mobiliare de stat (deci, finanțarea deficitului bugetar va fi și mai scumpă – o durere în plus pentru Guvern care merge pe un deficit bugetar destul de înalt), dar și o creștere a ratelor la credite, deși aceasta se va întâmpla pentru câteva luni”, a declarat expertul.

În ultimii ani, Banca Națională a Moldovei a modificat de mai multe ori rata de bază pentru a încerca să țină sub control inflația, în contextul crizelor regionale și al scumpirilor la energie și produse alimentare. În 2022, rata de bază a depășit 20% anual, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

În februarie 2026, BNM a stabilit rata de bază la 5% – „nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă”.

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referință pentru principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit și facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±2 puncte procentuale față de rata de bază.