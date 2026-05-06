„A venit timpul să deschid parantezele”. Fostul viceprim-ministru Victor Osipov, arestat în dosarul „Duty free”, vine cu o solicitare către procurorul general

Victor Osipov, fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, care se află în arest preventiv în dosarul „Duty-free”, a venit miercuri, 6 mai, cu o nouă declarație făcută prin intermediul avocaților săi. Osipov îi cere noului procuror general, Alexandru Machidon, „să preia în regim de urgență examinarea încălcării grave a drepturilor” sale, susținând în continuare că pledează nevinovat. Totodată, acesta califică măsura preventivă drept „abuzivă și inutilă într-o cauză, în care investigarea durează de peste 10 ani” și spune că este „deschis” și cooperează cu organul de urmărire penală.

Osipov susține că a venit timpul să deschidă „parantezele, mai ales că s-a completat și tabloul mai larg”. De asemenea, acesta susține că este determinat să se apere până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Redăm mai jos declarația publicată de avocatul Victor Munteanu:

„Transformarea forțată a figurii mele în element de fațadă al unei cauze penale, care ține de contrabanda cu țigări prin regiunea transnistreană, reprezintă continuarea unei operațiuni mai vechi lansate de principalul dușman al R. Moldova. În primăvara anului 2019, agentura rusească din serviciile secrete moldovenești, dar și anumiți exponenți din instituțiile statului, precum și anumite canale de pe rețelele de socializare au lansat acest atac concertat. Am știut de atunci, că pot urma represiuni (…). Lucrurile devin mai clare acum, în toată ipocrizia lor, odată cu salvarea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, care a fost curator și pentru regiunea transnistreană. Iată explicația, inclusiv, și pentru rapoartele pretins secrete livrate diferitor cancelarii. Iar un stat serios știe a face diferența între trădători și oameni care l-au servit cu devotament într-un domeniu și în misiuni deloc ușoare (…).

Revenind la investigația „contrabandei” cu țigări sub paravanul „magazinelor duty-free” – ceea ce trebuie să se știe, este că investigația a fost inițiată anume la solicitarea expresă a viceprim-ministrului Victor Osipov (subsemnatul) în toamna anului 2015. Au urmat peste 10 ani de cauze penale diferite pe aceeași temă, dar fără nici un rezultat. Instituțiile statului, organele de anchetă fie au ignorat, fie au protejat aceste fraude economice. Anume din cauza lor a crescut exponențial prejudiciul financiar și cel de imagine al R. Moldova în acest caz.

Nimeni nu se interesează nici acum la modul real de adevărații responsabili. Individul care indicat de procurori în calitate de conducător al pretinsei grupări criminale este bine-merci, în libertate. Șantajul cu arestul se utilizează ca formă de presiune pentru a obține de la unii – recunoașterea, de la alții – depoziții false, pentru a acoperi inacțiunea anterioară și lipsa de probe, în ce privește persoana mea.

Până în acest moment, partea apărării a reconstituit procesele de acum peste 10 ani, a identificat probe, care dovedesc fără echivoc următoarele:

– inițiativa *magazinelor duty-free* nu-mi aparține și se discuta în birourile Guvernului încă din anul 2014, când nu dețineam nici o funcție publică;

– acțiunile mele au fost pe deplin responsabile și legale;

– actul care mi se impută nu este unul administrativ, caz în care ar fi posibil abuzul în serviciu, ci reprezintă o serie de decizii colegiale în cadrul puterii executive și a celei legislative;

– lipsesc orice legături dintre mine și alte persoane, entități și activități frauduloase, examinate în cadrul dosarului.

Urmărirea penală a eșuat în stabilirea acestor probe și a fabricat o învinuire absolut nefondată. A indus în eroare instanțele de judecată prin demersurile de aplicare a arestului preventiv, iar judecătorii de instrucție le-au examinat superficial și au dat curs abuzului de încălcare a drepturilor omului.

Pe această bază, pornind de la Art. 531 alin. (1), liter. f) și k), alin. (2), p. d), alin. (3), liter. c) și d), precum și alin. (4), solicit procurorului general să preia în regim de urgență examinarea încălcării grave a drepturilor mele, ca persoană vizată de acest proces penal și a admiterii unor omisiuni ireparabile în administrarea probelor. Un motiv suplimentar ce justifică adresarea la acest nivel superior ține și de faptul că, în calitățile mele anterioare am avut acces la secrete de stat, am îndeplinit misiuni și cunosc date care pot periclita grav interesele și securitatea R. Moldova.

Sunt determinat să mă apăr până la CtEDO și nu doar pe aspecte de procedură, ci voi ataca învinuirea pe fond. Va fi un caz cu costuri majore pentru stat pe care le va plăti, posibil chiar din suportul bugetar oferit de Uniunea Europeană. Voi face totul ca să fie aplicată metoda de recuperare prin regres a prejudiciilor de la persoanele direct implicate în acest act de injustiție! În final, mă adresez din nou miilor de oameni cu care am interacționat de-a lungul carierei mele, partenerilor diplomatici, care au avut încredere în mine – vă asigur că sunt persoana integră pe care o știți și vă mulțumesc pentru susținerea mea și a familiei mele în perioada acestor grele încercări!”, a transmis Victor Osipov prin intermediul avocaților săi.

La sfârșitul lunii aprilie, judecătorii au prelungit arestul preventiv cu 30 de zile în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și a fostului vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, vizați în dosarul „Duty-free”. Considerat un apropiat al lui Plahotniuc, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost reținut pe 24 martie, în dosarul „Duty-free”, după ce anterior fusese reținut și apoi eliberat într-un alt dosar.

Potrivit acuzării, Andronachi, împreună cu alți complici, ar fi facilitat deschiderea magazinelor „Duty-free” în regiunea transnistreană și ar fi fost implicat în mai multe scheme de contrabandă. În același dosar a fost reținut, în martie, și fostul vicepremier Victor Osipov care are statut de învinuit pentru abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, schema infracțională ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei în ceea ce privește valoarea drepturilor de import.

Fostul vicepremier pentru reintegrare în Guvernul Filat, Gaburici și Streleț și fost manager de campanie electorală a democraților în 2014, Victor Osipov, fiind învinuit de abuz în serviciu.