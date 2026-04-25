Macron spune că europenii trebuie să recunoască faptul că SUA, China și Rusia sunt „întotdeauna împotriva” noastră

Europenii trebuie să intensifice eforturile și să-și apere propriile interese, deoarece SUA, China și Rusia sunt acum „toate împotriva” lor, a avertizat vineri, 24 aprilie, președintele francez Emmanuel Macron, scrie POLITICO.

„Nu ar trebui să subestimăm faptul că acesta este un moment unic în care un președinte american , un președinte rus, un președinte chinez sunt în opoziție directă cu europenii. Așadar, acesta este momentul potrivit pentru noi să ne trezim”, a declarat Macron într-o discuție cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, organizată de ziarul Kathimerini la Atena.

„Trebuie să avem puțină încredere în noi înșine și să prezentăm o agendă”, a adăugat el.

Președintele francez a mai spus că se așteaptă ca tensiunile cu SUA să dureze mai mult decât președintele Donald Trump.

„Aceasta este o tendință istorică”, a spus el.

„Putem discuta cu SUA în anumite privințe, iar acest lucru are încă mult sens datorită valorilor comune și legăturilor istorice, dar cred cu tărie că această abordare a SUA va dura”, a adăugat el.

El a spus că principala diferență dintre primul și al doilea mandat al lui Trump a fost că multe țări europene au considerat că primul mandat a fost o aberație care se va termina, fără schimbări fundamentale.

„Acum, mulți colegi sunt mai lucizi, pentru că, după atâția ani, spunem: bine, trebuie să reacționăm. Trebuie să acționăm ca europeni, să fim mai uniți, să ne apărăm propriile interese. Și pentru mine, aceasta este direcția corectă.”

Macron a zburat la Atena după o reuniune informală a Consiliului European din Cipru, deoarece Grecia și Franța urmează să semneze sâmbătă reînnoirea unui pact de securitate bilateral.

Semnarea urmărește actualizarea unui pact încheiat în 2021 între Macron și Mitsotakis, care includea o clauză de apărare reciprocă și angajamente din partea Greciei de a achiziționa nave de război franceze în valoare de cel puțin 3 miliarde de euro.

Reînnoirea îl va prelungi pentru încă cinci ani, cu o reînnoire automată ulterior și se așteaptă să includă și noi domenii de cooperare, cum ar fi politica externă, protecția civilă și economia.