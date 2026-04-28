Victor Osipov afirmă că dosarul în care a fost reținut este fabricat. Declarația ex-viceprim-ministrului, făcută prin intermediul avocaților

Victor Osipov, fostul viceprim-ministrul pentru reintegrare, a venit, prin intermediul avocaților, cu o primă declarație privind dosarul penal în care este vizat, reținerea sa și prelungirea arestului preventiv. Acesta afirmă că a fost întemnițat în Penitenciarul nr. 13 „absolut abuziv”, iar dosarul este fabricat.

„Motivația instanțelor de judecată de a admite demersul procurorilor pentru a-l ține în arest cu motivarea „necesitate stringentă impusă în vederea izolării acestuia de mediul ambiant” denotă incompetența și superficialitatea cu care s-a admis arestul său”, se arată într-o adresare publicată de avocatul fostului viceprim-ministrul pentru reintegrare, Victor Munteanu.

Osipov se declară nevinovat și „insistă că toată lumea, mai cu seamă partenerii diplomatici cu care dânsul a lucrat de-a lungul carierei sale, să știe că acesta rămâne a fi aceeași persoană integră”. Potrivit avocatului, el este „ferm determinat sa-și demonstreze nevinovăția” și să se apere până la CtEDO.

„Absurdul dosarului penal în ceea ce-l privește pornește de la faptul că însăși cercetarea penală a fraudelor economice are la origine sesizarea instituțiilor statului în septembrie-octombrie 2015, făcută chiar de către viceprim-ministrul Victor Osipov. Acțiunile sale în Guvern vizate în dosar au fost perfect legale. R. Moldova are un set mare de norme și decizii protocolare bazate pe „măsuri speciale” privind Transnistria, susținute de partenerii de dezvoltare și misiunile diplomatice”, se arată în declarație.

Potrivit avocatului, Osipov declară că „are sentimentul” că este victima unei represiuni sau a unui interes de a acoperi cu o figură publică un eșec de peste 10 ani al organelor de anchetă într-un dosar penal în care termenul constituțional pentru deținerea sa în arest a expirat mai mult de 4 ani în urmă.

Fostul vicepremier pentru reintegrare în Guvernul Filat, Gaburici și Streleț și fost manager de campanie electorală a democraților în 2014, Victor Osipov, a fost reținut de oamenii legii marți, 24 martie, spun sursele ZdG. Acesta este bănuit de abuz de serviciu.

PCCOCS a confirmat pentru ZdG reținerea lui Osipov, menționând că acesta a fost reținut în același dosar în care a fost tot marți reținut fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi: „Pe lângă fostul deputat din Legislativul care-și încheiase mandatul în 2019, procurorii PCCOCS au reținut în același dosar și un fost vicepremier din aceeași perioadă, cu statut de învinuit pentru abuz de serviciu”.