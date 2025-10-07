Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor a promovat evaluarea externă. CSM a acceptat raportul Comisiei Vetting

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei Vetting prin care a constatat promovarea evaluării externe de către vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. În cadrul ședinței de astăzi, 7 octombrie, CSM a examinat raportul Comisiei Vetting privind rezultatele evaluării externe în privința judecătoarei.

„În cadrul procesului, magistrata a participat la o audiere publică, unde a confirmat corectitudinea informațiilor prezentate pe parcursul verificărilor. Comisia a constatat că nu există suspiciuni privind integritatea sa financiară sau etică”, a comunicat anterior Comisia Vetting.

Comisia a precizat anterior că dacă raportul va fi acceptat, judecătoarea Dorina Croitor va fi prima dintre conducătorii de instanțe – președinți, vicepreședinți sau persoane care au exercitat interimatul acestor funcții timp de cel puțin un an în ultimii cinci ani – care promovează evaluarea externă.

Croitor a fost numită în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Călărași în februarie 2011, iar în 2016 – până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin hotărârea din 24 ianuarie 2023, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a magistratei Dorina Croitor, în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, dispusă în decembrie 2022, cu reîncadrarea în funcție din data de 1 februarie 2023.