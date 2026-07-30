VIDEO Tofan, la conferința de presă cu Bolojan: „Vreau ca mediul de afaceri din România să privească R. Moldova nu doar ca pe o piață vecină de 2 milioane de oameni”

Prim-ministrul R. Moldova, Vasile Tofan, și omologul său român Ilie Bolojan au susținut o conferință de presă comună la București. Aceștia au menționat în discursurile lor dorința de a continua colaborarea dintre cele două state, inclusiv pe proiecte ce țin de domeniul energetic și al transporturilor.

„Pentru R. Moldova România este principalul nostru partener strategic, avem o istorie comună, o limbă comună și o apropiere firească, profundă, construită și consolidată de-a lungul timpului. Ca prim-ministru vreau să pun accentul și pe partea foarte concretă a acestei relații, pe ce am construit deja împreună și mai ales pe ce putem construi de acum înainte. Guvernul pe care-l conduc și-a asumat un mandat simplu de formulat, dar atât de dificil de executat: să construim o economie europeană și un stat eficient, iar România este importantă pentru ambele. România este deja prima piață de export pentru produsele noastre, aproape 30% din ce exportăm merge în România. Schimburile comerciale au depășit 3 miliarde de euro. Este mult, dar potențialul, eu cred ferm, este mult mai mare. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în R. Moldova, companii care produc împreună, lanțuri valorice comune, proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească R. Moldova nu doar ca pe o piață vecină de 2 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene, iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre devreme, să fie pioneri ale acestei tranziții și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a R. Moldova”, a declarat Vasile Tofan în cadrul conferinței.

Premierul moldovean a subliniat că R. Moldova contează pe sprijinul României și în procesul de aderare la UE.

Bolojan i-a mulțumit lui Tofan pentru că a ales România ca destinație pentru prima sa vizită externă și a numit vizita un „gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și R. Moldova”.

„Sprijinul României pentru R. Moldova rămâne ferm, l-am asigurat (pe Vasile Tofan, n.r.) de acest lucru. Discuțiile noastre s-au axat pe agenda noastră bilaterală. (…) Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova. România va continua să fie principalul susținător al R. Moldova la nivelul UE, punând la dispoziție experiența cumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. R. Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces”, a declarat prim-ministrul României.

Bolojan a informat că a discutat cu Tofan și despre interconectarea în domeniile transporturilor și energiei. „Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, cât și una în domeniul combustibililor”, a explicat acesta.

În plus, el a menționat că oficialii au discutat și despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400kW Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni.

Ambii prim-miniștri în discursurile lor au accentuat că condamnă intrarea în spațiul aerian atât al României, cât și al R. Moldova a dronelor rusești care atacă Ucraina.

Șeful Executivului de la Chișinău se află în Romțnia, alături de viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, fiind prima sa vizită oficială în calitate de premier.

Acesta a avut deja o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi și cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, „axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri”.