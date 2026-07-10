Vasile Tofan, după ce a fost propus de PAS pentru funcția de premier: „Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”. Printre obiective – „semnarea Tratatului de aderare în 2028”

Candidatul propus de Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, afirmă că Republica Moldova traversează un „moment decisiv și că are șansa istorică de a deveni stat membru al Uniunii Europene”.

Într-un mesaj publicat după acceptarea candidaturii, Tofan a declarat că țara a înregistrat „multe victorii remarcabile” în ultimii ani, iar următoarea etapă este „construirea unui viitor european și liber pentru cetățeni”.

„Republica Moldova a avut multe victorii remarcabile în ultimii ani, iar acum avem șansa istorică să devenim stat UE și să construim un viitor european și liber pentru țara noastră și pentru toți copiii noștri. Această reușită depinde de noi toți”, a transmis Vasile Tofan.

Candidatul la funcția de premier a spus că înțelege responsabilitatea acestei funcții și importanța perioadei prin care trece Republica Moldova.

„Înțeleg și gravitatea momentului, dar și perspectiva reală de a duce Moldova unde trebuia să fie acum 20 de ani. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”, a declarat Tofan.

Vasile Tofan a mai spus că obiectivele sale sunt aliniate cu prioritățile președintei Maia Sandu și cu direcțiile stabilite de formațiunea care l-a propus. Printre acestea se numără avansarea procesului de integrare europeană, semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană în 2028, consolidarea instituțiilor statului și dezvoltarea economică.

„Obiectivele mele sunt aliniate cu prioritățile trasate de președinta Maia Sandu și cu discuțiile avute la fracțiune – semnarea Tratatului de aderare în 2028, curățarea, eficientizarea și întărirea instituțiilor și dezvoltare economică pentru a crește bunăstarea oamenilor”, a menționat Vasile Tofan.

Candidatul la funcția de premier le-a mulțumit celor care i-au transmis mesaje de susținere și a subliniat că urmează o perioadă cu multe provocări.

Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Opoziția parlamentară a boicotat consultările, iar partidul de guvernământ va participa la discuții sâmbătă, 11 iulie, după ce anterior Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de premier.