Directorul de programe Promo-LEX, Nicolae Panfil: „Decizia Curții Constituționale clarifică limitele autonomiei Găgăuziei, nu îi reduce competențele”

Hotărârea Curții Constituționale privind autonomia Găgăuziei nu restrânge statutul special al regiunii, ci clarifică delimitarea competențelor dintre autoritățile centrale și cele regionale, susține directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Acesta a explicat ce prevede, în realitate, decizia Curții, de ce aceasta nu afectează existența autonomiei și care sunt pașii necesari pentru deblocarea crizei instituționale din regiune.

Curtea Constituțională a pronunțat joi, 9 iulie, o hotărâre prin care a declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a direcției regionale a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a direcției regionale de justiție. Astfel, CC a susținut poziția Ministerului Justiției.

Curtea Constituțională: există un singur organ electoral la nivel național

Nicolae Panfil afirmă că hotărârea Curții Constituționale era „foarte mult așteptată și foarte necesară”, întrucât conflictul privind competențele autorităților din autonomie durează de ani de zile, iar actuala criză instituțională este doar expresia cea mai recentă a acestor neclarități.

Potrivit expertului, Curtea a pornit de la principiile constituționale privind caracterul unitar al statului și suveranitatea R. Moldova.

„Când vorbim despre stat unitar, nu putem vorbi despre anumite instituții sau niveluri ale administrației publice, locale sau speciale, cum ar fi cele din Găgăuzia, care pot să primeze deasupra instituțiilor statului la nivel central. Astfel de atribuții, cum sunt organizarea alegerilor, sunt atribuții ale instituțiilor centrale”, a explicat Panfil.

Expertul subliniază că decizia Curții nu elimină organizarea locală a alegerilor, ci stabilește că există un singur organ electoral la nivel național.

„Există un singur organ abilitat cu organizarea și desfășurarea alegerilor la nivel național, care are structura și ierarhia sa. Probabil, la nivel regional, va rămâne Consiliul Electoral de Circumscripție al Găgăuziei”, a declarat acesta.

Ce schimbări concrete urmează

Panfil spune că principala modificare privește modul de constituire a organului electoral regional.

„S-a declarat neconstituțională doar sintagma «și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor». În rest, rămâne fixarea, organizarea și efectuarea alegerilor de deputați în Adunarea Populară”, a explicat expertul.

Astfel, autonomia continuă să stabilească data alegerilor și să organizeze scrutinul, însă componența organului electoral nu va mai fi decisă de Adunarea Populară.

„Nu se întâmplă nimic cu statutul. Nu dispare nimic. Doar componența acelui organ electoral care va desfășura alegerile nu va fi decisă de Adunarea Populară”, afirmă directorul de programe al Promo-LEX.

Parlamentul trebuie să completeze Codul Electoral

Curtea Constituțională a mai stabilit că particularitățile organizării alegerilor regionale trebuie reglementate în Codul Electoral.

Potrivit lui Panfil, Parlamentul va trebui să introducă în legislația electorală toate regulile specifice scrutinelor din autonomie.

În opinia sa, acest proces ar trebui realizat prin consultări ample.

„Îndemn în continuare autoritățile naționale, Parlamentul, să consulte pe toată lumea din regiune, societatea civilă, primarii, toate persoanele interesate din regiune”, spune Panfil.

Hotărârea poate debloca organizarea alegerilor

Întrebat dacă decizia Curții rezolvă criza instituțională din autonomie, Nicolae Panfil consideră că, din punct de vedere legislativ și organizatoric, există premise pentru deblocarea procesului.

„Sub aspect legislativ, organizatoric, se deblochează pârghiile. Sau ar exista premise pentru a debloca pârghiile de organizare a alegerilor”, a declarat acesta.

El precizează însă că succesul va depinde și de comunicarea cu cetățenii.

„Trebuie să explicăm oamenilor ce, de fapt, s-a schimbat, pentru că multe lucruri nu se schimbă după această decizie”, afirmă Panfil.

Promo-LEX: influența lui Ilan Șor continuă să afecteze regiunea

Directorul de programe al Promo-LEX consideră că dificultățile de identificare a unui compromis politic au fost influențate și de factorii politici din regiune.

„Din păcate, această impresie pare a fi una corectă”, a răspuns el, întrebat dacă liderii de la Comrat sunt interesați mai curând să mențină tensiunile decât să le rezolve.

Panfil afirmă că, în ultimii ani, spațiul politic din autonomie a fost controlat de gruparea lui Ilan Șor.

„Spațiul politic mai ales, dar și spațiul social în mare parte a fost acaparat de către Ilan Șor. Prin intermediul acestuia, implicit de către Federația Rusă, se controlează și se instrumentează regiunea împotriva Republicii Moldova”, susține expertul.

Mesajele despre „desființarea autonomiei”, catalogate drept false

În ultimele zile, pe canalele de Telegram au circulat mesaje potrivit cărora Chișinăul ar desființa autonomia găgăuză sau că statutul special ar fi fost anulat.

Nicolae Panfil spune că aceste afirmații urmăresc alimentarea emoțiilor de frică și nu reflectă conținutul hotărârii Curții.

„Majoritatea dintre ele sunt mesaje care au anumite intenții clare de a menține acea emoție, acea tensiune”, afirmă el.

Expertul subliniază că legea privind statutul special poate fi verificată de Curtea Constituțională chiar dacă modificarea ei necesită votul a trei cincimi din deputați.

„Curtea Constituțională spune că Legea 344 nu este exceptată de la verificarea constituționalității”, explică Panfil.

El insistă că autonomia își păstrează instituțiile și competențele prevăzute de lege.

„În continuare vor fi alegeri și vor fi deputați în Adunarea Populară, va exista bașcan și așa mai departe”, afirmă directorul de programe al Promo-LEX.

„Chișinăul trebuie să explice mai mult”

Nicolae Panfil consideră că autoritățile centrale trebuie să comunice mai activ cu locuitorii autonomiei pentru a combate dezinformarea.

„Chișinăul trebuie să facă multe, mult mai multe decât a făcut până acum. Trebuie să meargă și să explice acolo oamenilor, trebuie să comunice cu oamenii și trebuie să se implice în alegeri”, spune acesta.

Potrivit expertului, fără această comunicare există riscul ca mesajele alarmiste să descurajeze participarea la vot.

„Acele voci care sunt cu intenția doar de a dezinforma trebuie depășite prin mesaje care să le dea oamenilor încrederea în instituții și în procese”, a conchis Panfil.