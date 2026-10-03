Vamele au constatat, în 10 zile, obligațiuni vamale suplimentare în sumă de 744,63 mii lei

Serviciul Vamal informează că, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 21 septembrie – 2 octombrie 2026, a fost constatată apariția unor obligații vamale suplimentare în cuantum de 744,63 mii lei care urmează a fi încasate la bugetul de stat.

Potrivit Serviciului Vamal, în cadrul acțiunilor de control, au fost identificate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale: beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil și a tratamentului tarifar preferențial; încălcarea destinației finale pentru mărfurile care au beneficiat de facilități fiscale la import; aprecierea incorectă a valorii în vamă a mărfurilor importate.

Serviciul Vamal amintește că, în cazul în care operatorul economic comunică Serviciului Vamal despre indicarea eronată a datelor în documentele vamale, până a fi depistate de autoritatea vamală, acesta poate fi liberat de răspundere materială, cu condiția achitării benevole și integrale a drepturilor de import datorate și a penalităților, până la data aplicării sancțiunii.